Vincenzo De Luca, post per il primo maggio: «Problemi salari e sicurezza»

«Oggi è la Festa del Lavoro. È un'occasione per rivolgere un pensiero e un saluto a tutto il mondo del lavoro, in particolare a quanti vivono oggi una condizione di precarietà e di incertezza. Sappiamo che c'è oggi in Italia un problema di adeguamento dei salari, così come c'è un problema di tutela della sicurezza sul lavoro: davvero è intollerabile che si debba rischiare la vita per potersi guadagnare un salario dignitoso». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

«È una giornata - aggiunge De Luca - che deve impegnare tutti a mettere in campo grandi progetti di investimenti, a sburocratizzare la macchina amministrativa, a fare di tutto per non perdere le enormi risorse del Pnrr. E c'è infine un problema grave che riguarda il Mezzogiorno d'Italia e i suoi livelli insostenibili di disoccupazione giovanile e femminile. Il Primo Maggio impegna tutti a rendere effettiva la realtà di un Paese nel quale il lavoro possa essere garantito ai nostri concittadini»