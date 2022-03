Anacapri riparte la rassegna: “Terra d’Anacapri, Patrimonio, Teatro & Letteratura”

Inaugurata ieri sera, martedì 22 marzo, presso l’auditorium Paradiso di Anacapri, la rassegna: “Terra d’Anacapri, Patrimonio, Teatro & Letteratura”, finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli e promossa dal Comune Anacapri su proposta dell’Assessore al Turismo e Cultura, Manuela Schiano.

La kermesse era nata nel 2020 ma a veva subito una battuta d’arresto a causa dello scoppio della pandemia da Covid-19. Con la primavera però l’isola azzurra scommette sulla possibilità di fare cultura nei luoghi del patrimonio, in particolare ad Anacapri, attraverso spettacoli teatrali, reading e passeggiate culturali, tutte iniziative volutamente organizzate in un periodo di bassa stagione, in modo tale da consolidare e promuovere l’idea un turismo culturale destagionalizzato.



La rassegna ha ripreso vita con un nuovo spettacolo della serie “Anacaprifateatro”, intitolato “Tre volte per amore”, a cura della Compagnia del Giullare, con regia di Brunella Caputo, luci e musiche di Virna Prescenzo e interpretazioni di Brunella Caputo e Davide Curzio.

Lo spettacolo, molto apprezzato dal pubblico entrato gratuitamente in sala, è stato caratterizzato da tre monologhi, tratti da altrettanti racconti dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, autore anche di apprezzate serie televisive che si è occupato di reinterpretare e reimmaginare tre casi di cronaca nera.



“Tre volte per amore” scava cosi, con cruda freddezza, nelle passioni e nelle ossessioni vorticose di un uomo e due donne apparentemente immacolati e “normali”, ma che in realtà nascondono oscuri ed inconfessabili peccati e segreti. I loro ruoli e le loro prospettive intellettuali si inseguono e si ribaltano continuamente, e al termine della rappresentazione, una sola domanda risuona, sorda e agghiacciante: chi sono i veri mostri?



La rassegna proseguirà il prossimo martedì, 29 marzo, alle ore 19, sempre all’Auditorium Paradiso di Anacapri, stavolta con “Voci dall’inferno. Concerto dantesco per voci narranti”, regia di Brunella Caputo, interpretazioni di Brunella Caputo, Davide Curzio e Caterina Micoloni, musica dal vivo di Max Maffia, immagini fotografiche di Cristina Santonicola e coreografie di Virna Prescenzo.



“Terra d’Anacapri, Patrimonio, Teatro & Letteratura” proseguirà anche tra aprile e maggio, sempre all’insegna di concerti, passeggiate e incontri culturali, tra cui un’esposizione dedicata a Dante e un reading che coinvolgerà i giovani dell’isola.



Il gran finale si avrà il 5 giugno, con il simbolico saluto alla primavera e il benvenuto all’estate anacaprese 2022.