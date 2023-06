Ancora mostre di arte e autori letterari alla VI edizione di Ischia International Art & Film Festival "Luchino Visconti"

Fra mostre di fotografi, pittori e scultori e presentazioni di autori letterari, entra nella fase finale la VI edizione di Ischia International Art & Fil Festival Luchino Visconti. Fino al 18 giugno - giornata conclusiva della rassegna di arte e cinema - mostra di pittura e scultura aperta quindi al pubblico ai Giardini Ravino di Forio, mentre al Boutique Hotel Marina 10 di Casamicciola Terme resteranno in esposizione per la fotografia, gli artisti Fulvio Giordano, Rebecca Orlanducci, Ilaria Pisciottani, Gaetano La Rocca, Corrada Onorifico, Gaetano Ronca, Vic Salzano, Pablo Vecchione, Bruno Ciniglia, Carolina Tuozzi, Sax Palumbo, Matteo Anatrella, Michele Coccioli, Claudia Alovisi, Mariella Zifarelli, Claudia Del Giudice.

Le mostre sono curate da Barbara Melcarne con le presentazioni di Deborah Di Bernardo, mentre la giuria internazionale è stata presieduta da Marat Guelman, critico d'arte e importante gallerista a New York e San Pietroburgo, con fra gli altri, la critica d'arte e scrittrice comasca, Maria Marchese.

In questi giorni continuano anche le presentazioni delle opere degli autori letterari collegati al festival. Per la presentazione di Deborah Di Bernardo, sono giià andati "in scena" ai Giardini Ravino di Forio, Roberto Buono con "Storie di un curioso Metropolitano", Eugenio Alajo.

Oggi saranno invece presentati i libri di Gianni Brandi "A volte anche la luna è piatta", Paolo Miggiano con "Echi lontani", Caterina Laita con "La Rinascita di Venere- siamo tutti parte civile" e domani, domenica, toccherà sempre alle 19:00 a Marco Cesario ("I fantasmi della Ile Sant Louis") e Maurizio Ponticello con "La vera storia di Martia Basile". Mostre e presentazioni di autori letterari anticipano la serata finale del festival, che si concluderà con la cerimonia delle premiazioni dei vincitori delle sezioni pittura e scultura, fotografia, canzone inedita, film e short movies italiani e stranieri, e che si terrà domenica 18 giugno (inizio ore 21:00) in Piazza Marina a Casamicciola Terme.

«Abbiamo scelto quest’anno di uscire dalle location private ancorchè meravigliose e sul mare, dove solitamente veniva effettuato il gala di premiazione, decidendo di spostarci nella piazza di Casamicciola per coinvolgere tutti a cominciare dai turisti e soprattutto perché anche attraverso le iniziative culturali di livello internazionale, Casamicciola deve rinascere dopo gli anni tristi del terremoto e delle frane. Il territorio non può più restare fuori dalla produzione di eventi come questi che non sono commerciali e fini a se stessi, ma producono vera Cultura», ha detto fra l’altro Alessandro Castagnaro, architetto ed ordinario di Storia dell'Architettura alla Università Federico II, nella sua qualità di Presidente del Comitato scientifico dell'Accademia Ischia Arte Luchino Visconti, che organizza il festival.