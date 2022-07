Città della Scienza, inizia la Summer Week: ecco tutti i laboratori dedicati all'estate

È finalmente arrivata l’estate, scuole chiuse, tempo di riposo e di viaggi, se non realmente… almeno con la fantasia. Per molti è il periodo più atteso dell’anno, il sole, il caldo (forse troppo!), il mare, più spensieratezza e tanta voglia di ferie. «Summer Week»: Città della Scienza costruisce il programma al museo del 9 e del 10 luglio, declinando i laboratori sugli aspetti del clima e della natura collegati alla stagione in corso. E ancora: disegni e creazioni con i chicchi di caffè grazie ai «Borbone Kids Lab» oltre ai consueti esperimenti che coniugano sapere e divertimento.

Infine, come di consueto si potranno effettuare le visite guidate al Museo interattivo del corpo umano corporea, alla mostra «Insetti & Co» e assistere agli straordinari spettacoli del Planetario. Perché la scienza …non va in vacanza!