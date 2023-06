Fondazione Banco di Napoli-Bcp insieme per il rilancio dei beni culturali

Torna l'iniziativa proposta dal Banco di Napoli per il rilancio del patrimonio artistico e culturale, e per la formazione dei giovani talenti.



Martedì 4 luglio alle ore 11, nella sede della Fondazione Banco di Napoli in Via dei Tribunali 213, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo Protocollo d’intesa Bcp-Fondazione Banco di Napoli «Insieme per il rilancio dei beni culturali e la formazione dei giovani talenti». A sottoscrivere l’intesa il presidente Mauro Ascione per la Banca e il presidente Orazio Abbamonte per la Fondazione.

La fondazione si occupa di diversi settori di intervento, tra cui quelli della ricerca scientifica e tecnologica, dell’educazione e della formazione, dell’arte e dei beni culturali, del volontariato e della filantropia. Tra le principali attività anche una mission privilegiata: la gestione, la tutela e la valorizzazione dell’Archivio Storico della Fondazione, il più grande archivio di natura bancaria al mondo, nel quale sono raccolti preziosi documenti capaci di dischiudere, a studiosi e appassionati, 500 anni di storia napoletana, meridionale, italiana, europea e di paesi extra-europei.