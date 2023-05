Napoli, la Galleria d'Italia compie un anno: dall'esposizione per Artemisia Gentileschi ai laboratori didattici gratuiti

Compie un anno il museo delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a via Toledo. Aperto al pubblico il 21 maggio 2022 nella sua nuova sede di diecimila metri quadri, il museo è tra le mete previlegiate di cittadini e turisti con una offerta espositiva dall’archeologia al contemporaneo e con il masterpiece della collezione di Intesa Sanpaolo “Il Martirio di Sant’Orsola” di Caravaggio. Due le grandi mostre in questo anno di attività: La Fragilità e la Forza e l’esposizione dedicata ad Artemisia Gentileschi a Napoli.

Centrale, come in tutte le sedi di Gallerie d’Italia, è l’attività didattica gratuita per le scuole di ogni ordine e grado: oltre 25.000 gli studenti sono stati infatti coinvolti nelle oltre 1.000 attività di visita e di laboratori didattici.

Michele Coppola, executive director arte, cultura e beni storici di Intesa Sanpaolo e direttore delle Gallerie d’Italia, commenta: «Le Gallerie d’Italia di Napoli sono un luogo sempre più aperto e florido di progetti originali. Triplicando gli spazi con la nuova sede, Intesa Sanpaolo ha voluto rafforzare l’impegno verso il territorio, ampliando l’offerta culturale e aumentando le attività per il pubblico, con particolare attenzione alla proposta didattica.

Grazie a un lavoro radicato e diffuso con le principali realtà cittadine, in dialogo con i più importanti musei del mondo, contribuiamo alla grande vivacità culturale che caratterizza questa straordinaria città».