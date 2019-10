«Il Bosco in Rosa - Corri tra i capolavori» a Capodimonte

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è anche la pallanuotista Sara Centanni, medaglia d’argento alle Universiadi 2019 e già due triplette firmate con la calottina del Plebiscito Padova nelle prime due giornate di serie A1, a sostenere, insieme all’amica Gaia Varriale, la meritevole iniziativa che unisce sport, cultura e sociale al Bosco di Capodimonte in favore del Santobono. Avanza impetuosa e pacifica un'onda rosa, ma si tratta di una vera marea, per la seconda edizione del «Bosco in Rosa - Corri tra i capolavori», manifestazione podistica a iscrizione gratuita riservata alle sole donne, che si snoderà lungo un percorso di 5 km tra le impareggiabili bellezze settecentesche del parco napoletano voluto da Carlo III di Borbone.Tra un quadro del Caravaggio e gli alberati viali sabato 19 ottobre (ore 16) saranno in cinquecento le protagoniste di questa colorata «cavalcata», che prenderanno parte ad un appuntamento che in soli due anni è diventato tra i più attesi del calendario podistico partenopeo. «All runners are beautiful», ancor più se per una nobile causa, ammirando autentici capolavori d'arte, immersi in veri tesori botanici. L’originale tracciato prevede, infatti, l’attraversamento dei cortili della Reggia, che ospita opere immortali come la Flagellazione di Cristo di Caravaggio, il Ritratto di Paolo III con i nipoti di Tiziano, la Crocifissione di Masaccio, la Cassetta Farnese di Manno di Bastiano Sbarri e Giovanni Bernardi e il Grande Cretto Nero di Alberto Burri. Un ristoro per l’anima e i polmoni a contatto, inoltre, nel giardino anglo-cinese, con un maestoso canforo, un taxodium, un eucalipto e alcune camelie. E poi magnolie, tassi, cipressi, pini, uno splendido cedro del Libano e una melaleuca, piuttosto rara, nota come «albero della carta».Patrocinato dal Comune di Napoli, l'iniziativa è organizzata dalla Napoli Running in sinergia con il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger, a fianco dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono Onlus. Per le runners partecipanti previsto un biglietto convenzionato per visitare il Museo di Capodimonte, presentando il pettorale nei giorni 19 e 20 ottobre.«E' un pomeriggio dedicato a donne e bambini, in quanto vogliamo regalare una giornata di benessere. Prevista anche una zona accoglienza e animazione a cura di Valeria Capocotta, per quanti vogliano far divertire i loro piccoli in sicurezza, mentre si godono la passeggiata nel bosco», l'invito di Napoli Running. «Il grande polmone verde della città, il Real Bosco di Capodimonte, frequentato ogni giorno da centinaia di runners, offre uno scenario straordinario, per praticare ogni tipo di sport. Sono particolarmente felice di ospitare la corsa organizzata da Napoli Running. Sarà una giornata di festa e l’occasione per scoprire la bellezza e la ricchezza botanica del nostro bosco e tutte le opportunità del nostro campus culturale», sottolinea orgoglioso il francese Sylvain Bellenger, riconfermato direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, per volere del ministro per i Beni e le attività culturali, Dario Franceschini.«Siamo lieti di condividere e promuovere l’iniziativa «Il Bosco in Rosa», in collaborazione con la Napoli Running e il Museo e Real Bosco di Capodimonte, poichè la salute di tutta la famiglia passa attraverso la salute delle donne, e lo sport, la condivisione e il poter vivere lo spazio verde straordinario del nostro bosco in città, sono il miglior modo per stare bene», spiega entusiasta il dottor Ugo de Luca, presidente dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono Onlus.Un messaggio rosa che si tinge anche di verde per la sostenibilità ambientale, lanciato dalla Napoli Running, incoraggiando pratiche virtuose del riciclo della plastica. In occasione della Family Run& Friends (2.5 km) della prossima Napoli City Half Marathon (10 Km +11,0975 Km), l'iscrizione potrà essere pagata conferendo bottiglie in pet interamente riciclabili. L’iniziativa delle pink runners precede la Sorrento Positano (Ultramarathon 54 Km e Panoramica 27 Km), in programma il 1 dicembre 2019, nel contesto del progetto di espansione europea supportato da RunCzech (1.2 milioni di corridori dal 1995), che organizza una serie di eventi podistici nell’area metropolitana di Napoli, con l’obiettivo di creare percorsi di qualità certificata da organizzazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali (Aims, IAAF, Fidal, IAU, IUTA, EA). Si prevedono grandi numeri entro il 2021, un totale stimato di 25 mila partecipanti, provenienti da tutta Italia e da 70 paesi diversi.Il ritrovo delle partecipanti per il Bosco in è fissato alle ore 14 nei pressi della Fagianeria, vicino all’ingresso di porta Miano, dove è possibile effettuare anche le iscrizioni. Nei pressi della partenza dislocato anche un nutrition point a cura delle dottoresse Roberta Di Vaio e Angela Galdieri e un nail ponit voluto da Giulia Ambrosio. Al termine della manifestazione Pizza party presso l’Associazione Verace Pizza Napoletana. «Bosco in Rosa - Corri tra i capolavori», provare per credere.