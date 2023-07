Miglio d'oro, contest per valorizzare le bellezze: reflex in palio e mostra al Neapolis

Il Miglio d'Oro, l'antica strada, le dimore storiche sono manufatti ancora tutti da scoprire e valorizzare. Questo l'obiettivo del contest fotografico organizzato dal centro commerciale Neapolis di via Argine. Chiunque può divertirsi a scattare una fotografia con la quale ha la possibilità di vincere una macchina fotografica reflex marchiata Canon.

La competizione intende, in particolare, raccontare le bellezze del Miglio d’Oro, il tratto di strada che comprende l’area tra Barra e San Giovanni a Teduccio - i due quartieri nella zona orientale di Napoli - e i Comuni di Portici, San Giorgio a Cremano, Ercolano e Torre del Greco.

Territori che si distinguono per le splendide ville settecentesche immerse in un paesaggio naturale, tra mare e Vesuvio.

Gli atti da realizzare dovranno riguardare monumenti, panorami, bellezze naturali o angoli suggestivi del Miglio d’Oro. La foto deve essere realizzata in orizzontale con una risoluzione minima di dodici megapixel. E poi caricata sul sito web www.scattailterritoriodelmigliodoro.it.

La partecipazione, completamente gratuita, è possibile fino al 1° ottobre 2023. Ai primi quattro classificati sarà consegnata una reflex Canon EOS 4000D. Inoltre, le foto più belle verranno esposte nella galleria del centro commerciale Neapolis di via Argine dal 10 al 31 ottobre. A valutare le opere e a giudicarle sarà un team di esperti. Nel corso dell'evento finale, previsto per domenica 29 ottobre nell’area eventi piazzetta Vesuvio, verranno proclamati i vincitori. In particolare, saranno premiate le quattro fotografie ritenute più belle per espressione artistica e più inerenti al tema “le bellezze del Miglio d’Oro” e che maggiormente centrino l’obiettivo del contest, ossia esaltare la particolarità del territorio.





Il contest ha un hashtag specifico, #ScattailMigliodoro, che può essere utilizzato dai partecipanti per postare le fotografie sui social Facebook e Instagram specificando il luogo dello scatto. Le foto non dovranno essere firmate. Sono numerosi i luoghi da scoprire e immortalare in una foto se si pensa che sono ben 122 le ville monumentali del Settecento, le cosiddette ville vesuviane, sparse tra Napoli e i Comuni limitrofi. Alcune a libero accesso e di pubblica proprietà. Molte altre private e, quindi, poco conosciute.

«Abbiamo scelto il tema de “il miglio d’oro” perché crediamo che la cultura sia un bene prezioso e patrimonio per le generazioni future, verso le quali ci sentiamo responsabili. Nhood e il Centro Commerciale Neapolis sono da sempre attenti al pianeta e ai popoli che lo abitano e crediamo che questo contest fotografico sarà l’occasione per apprezzare ancora di più le bellezze del nostro territorio». Lo evidenzia Floriana Borriello, Shopping Center Manager Centro Commerciale Neapolis.