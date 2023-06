“Appuntamento in Giardino 2023” al giardino dell'Accademia di Belle Arti

L’Accademia di Belle Arti di Napoli in collaborazione con il Conservatorio San Pietro a Majella partecipa all’evento “Appuntamento in Giardino 2023 “ la manifestazione organizzata dall’Apgi-Associazione Parchi e Giardini d’Italia in programma sabato 3 e domenica 4 giugno 2023, con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Anci Associazione nazionale dei Comuni italiani, l’iniziativa pensata come un’autentica “festa del giardino” nasce in accordo con l’iniziativa “Rendez-vous aux jardins”, che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.

Dalle 11.00 alle 13.00 sarà possibile visitare il Giardino dell’Accademia di Belle Arti di Napoli recentemente restaurato ed assistere gratuitamente al concerto del Quartetto di Sassofoni degli allievi della Scuola di sassofono del M. Francesco Salime del Conservatorio San Pietro a Majella, con le musiche di Nino Rota, Scott Joplin, Astor Piazzolla, George Gerswin, Davide Auricchio.

L’intervento di restauro del giardino, svolto sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli è stato curato da Premio GreenCare attraverso l’impegno dei suoi soci, con il sostegno di Laura Trisorio e Gianfranco D’Amato. I lavori sono stati svolti da EuphorbiaSrl Società Benefit, azienda specializzata nella cura e nel restauro di giardini storici.