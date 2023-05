Accademia di Belle Arti di Napoli: Michelangelo Pistoletto il primo Accademico d'Onore

L’Accademia di Belle Arti di Napoli è lieta di conferire a Michelangelo Pistoletto il titolo di Accademico d’Onore. La cerimonia si terrà nell’Aula Magna dell’Accademia martedì 23 maggio 2023. È la prima volta nella storia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli che si conferisce un tale riconoscimento, la scelta di iniziare con Michelangelo Pistoletto nasce dalla consapevolezza dell’importanza fondamentale che egli ha assunto, sia nella realizzazione di opere straordinarie e fortemente innovative, nel panorama dell’arte contemporanea italiana e internazionale, dai primi lavori degli anni Sessanta alla fase più recente della sua produzione, che nel suo ruolo di maestro e di esempio.

Con la Fondazione “Cittàdellarte”, Pistoletto ha infatti ribadito il valore più caroa una comunità accademica, quello della formazione dei giovani artisti e della trasmissione collettiva di valori che siano, al tempo stesso, creativi e civili, che cioè pongano al centro dell’azione artistica e culturale una positiva trasformazione della società e il destino stesso della Terra.

In occasione della manifestazione verrà presentato nel Giardino dell’Accademia l’installazione “La bandiera del mondo”, realizzata dal maestro Pistoletto con la collaborazione di Angelo Savarese. Il giorno 30 maggio l’Accademia di Belle Arti di Napoli sarà inoltre impegnata con l’Accademia di Belle Arti di Catania , l’Accademia Unidee in un dialogo, in diretta streaming, dalla Sala Universario di Cittadellarte, tra Michelangelo Pistoletto e Paolo Naldini sul progetto "Seminare l'immagine Terzo Paradiso Rebirth" a cura della prof.ssa Stefania Perna.