Campania Legge talks: quarto appuntamento con Igiaba Scego e Chiara Piaggio

Tornano i Campania Legge Talks, incontri tra autori e lettori che si danno l’obiettivo di indagare grandi temi del presente. Sono Igiaba Scego e Chiara Piaggio le protagoniste di questo talk tutto al femminile.

Venerdì 5 aprile, alle 18 negli ambienti di Fondazione Premio Napoli a Palazzo Reale, incontreremo la vincitrice del Premio Napoli 2020, curatrice con l’antropologa Chiara Piaggio del secondo volume di “Africana. Viaggio nel continente africano” (Feltrinelli 2024), una raccolta di scritti di autori di grande fama internazionale e voci emergenti accomunate dall'obiettivo di restituire uno strumento di difesa contro chi stereotipa e vede la realtà africana «come una lunga distesa di capanne».

Africana aprirà le porte al lettore delle tante Afriche dentro l'Africa, un continente moderno, giovane e creativo come pochi.

Un continente dove la letteratura scorre come un fiume in piena e si smarca da sguardi stereotipati e da etichette consegnate dall'esterno, per raccontarsi qui in prima persona.

Senza alcuna pretesa di completezza, i racconti di Addonia, Mbembe, Selasi, Adhiambo Owuor e di tanti altri/e sono come finestre da cui è possibile scorgere panorami inediti, con il duplice scopo di frantumare pregiudizi e stereotipi, da un lato, e di mostrare paesaggi nuovi, dall’altro. L’obiettivo è decolonizzare lo sguardo del lettore sul Continente e modificare i suoi immaginari, che troppo spesso rimandano a un’Africa monolitica, selvaggia e priva di cultura.

Con gli interventi di Sabrina Efionayi, giovane scrittrice afrodiscendente di origini nigeriane nata e cresciuta a Castel Volturno, Igiaba Scego e Chiara Piaggio percorreranno questo viaggio per racconti nella storia del Continente lungo la strada che ha portato gli scrittori e le scrittrici africani ai successi degli ultimi anni.

Con testi inediti e sorprendenti, si parlerà di una letteratura che è riuscita a riflettere la storia, dall’epoca coloniale che attraversa gli sconvolgimenti culturali e politici alla creazione dei nuovi Stati, le lotte sociali, i primi grandi casi degli scrittori della diaspora, per arrivare alle recenti avanguardie alle prese con un’Africa trasformata.

Il pubblico potrà interagire con i relatori dell’incontro tramite domande e riflessioni. È questo l’intento dei talks: non mere presentazioni di libri ma occasioni di confronto a partire dagli argomenti che i volumi e i loro autori trasmettono.

Tra le due, racconta Igiaba Scego, la vera africana è Piaggio, che ha fatto tantissimi viaggi, andando a toccare molte Afriche.

«Il nostro sogno è quello di riuscire a creare scambi e legami tra scrittrici e scrittori europei e africani. L’Africa è piena di creatività, di energia e di risorse. Contiene Paesi che guardano al futuro, dove accadono cose incredibili. L’Europa ha paura del futuro, è molto vecchia, stanca, isolata. Ha paura delle relazioni. L’Africa no. Cerca il dialogo, laggiù sta accadendo qualcosa di molto forte».