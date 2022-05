Palazzo Venezia, Forum sulla sostenibilità e vivibilità nel Centro Storico di Napoli

Il Forum, proposto il 10 maggio scorso con l’obiettivo di riflettere sullo sviluppo delle politiche culturali a Napoli, si riunirà per un primo incontro il 20 giugno prossimo alle ore 17.30 a Palazzo Venezia, in via Benedetto Croce 19, per confrontarsi su: Cultura, Beni culturali e vivibilità nel Centro Storico Sito Unesco.

APPROFONDIMENTI L'INCONTRO «Bluexperience», Salone della mobilità sostenibile... IL PROGETTO Museo Ferroviario di Pietrarsa, arriva «PietrarsART» il... LA SOSTENIBILITÁ 23 e 24 giugno: a Capri conferenza sulla sostenibilità del...

Siamo convinti che il settore cultura di un ente locale debba rivolgere lo sguardo ad ogni tipo di pubblico, residente e non, al fine di incentivare l'identità, il rispetto e il senso di appartenenza. La ricchezza generata dal suo patrimonio culturale deve essere misurata in termini di crescita socio-culturale della popolazione residente e di qualità di vita. L’indotto economico non deve essere un parametro di buona gestione del bene che va considerato piuttosto in relazione alla crescita del territorio circostante in termini di qualità di vita e di sostenibilità. La cultura di una città e il suo patrimonio storico-artistico vanno soprattutto valorizzati garantendone la piena fruizione a tutti e consentendo alle energie del territorio, dal volontariato all'associazionismo sino al mondo delle professioni culturali, di esprimersi sostenendone le azioni e incoraggiando forme di cooperazione anche da parte dell'amministrazione.

Le forme autonome di cittadinanza attiva hanno un grande valore, esse conoscono a fondo le esigenze delle comunità e incidono fortemente sui processi di crescita del senso di identità e di coesione sociale, condizione importante per ogni buona cura del patrimonio culturale e dei beni comuni.

Valore che le politiche pubbliche dovrebbero tenere nel giusto conto. L’atteggiamento di autoreferenzialità che sta caratterizzando quest'amministrazione comunale e le scelte che verticisticamente si stanno assumendo e si vogliono assumere sulla gestione dei beni culturali, manipolando con abilità le informazioni attraverso i mass media ci allarmano sempre di più. Per questo motivo pensiamo sia importante incontrarsi, per analizzare tutti assieme la situazione ed elaborare strategie e proposte comuni.