Officine San Carlo, l'ultimo appuntamento della Masterclass di scrittura con Maurizio de Giovanni

Le Officine San Carlo accolgono Maurizio De Giovanni per il secondo e ultimo appuntamento della Masterclass di Scrittura creativa. Mercoledì 10 maggio alle ore 16:00 lo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo incontra aspiranti autori e appassionati nel polo della creatività, insieme formativo e produttivo, che il Lirico di Napoli ha creato dalla riconversione degli stabilimenti ex Cirio sul porto industriale di Vigliena.

Per questo secondo incontro l’autore dialogherà con Laura Valente.

L’evento è aperto gratuitamente al pubblico su prenotazione. L’arte della scrittura, la privilegiata forma per esplorare il sé e conoscere il mondo, viene resa oggetto di una narrazione intima e personale. Il dialogo che De Giovanni instaura con il pubblico annulla ogni distanza. L’autore si racconta ai partecipanti con grande libertà, ne raccoglie gli spunti e ne stimola la creatività partendo dalla propria esperienza.

Maurizio De Giovanni nasce a Napoli, dove vive e lavora. Il suo primo incontro con la scrittura avviene nel 2005, quando partecipa a un concorso per giallisti emergenti indetto da Porsche Italia presso il Gran Caffè Gambrinus. Iniziano così le inchieste del commissario Ricciardi, che proseguiranno in una prolifica serie di romanzi e racconti. Nascono poi dalla sua penna i cicli de “I Bastardi di Pizzofalcone” e “Mina Settembre”. Le sue opere hanno ispirato tre omonime serie televisive di grande successo.

Lo spazio non convenzionale delle Officine San Carlo è la singolare cornice per nuove occasioni di incontro e confronto, che coinvolgono grandi artisti internazionali e si aprono gratuitamente alla cittadinanza. La formula prescelta è la dimensione laboratoriale, che unisce gli interlocutori di questo dialogo in un unico processo creativo. Valore aggiunto è la multidisciplinarietà: musica e teatro, fotografia e produzione audiovisiva, scrittura creativa e storytelling dell’immagine sono solo alcune delle arti protagoniste dei workshop proposti.

Il Teatro San Carlo si rende così promotore di un grandioso progetto di rigenerazione urbana che instaura con il territorio uno scambio proficuo e che passa attraverso le più svariate forme espressive. La mission consiste soprattutto nell’incentivare i meccanismi di inclusione sociale e sviluppo culturale. Le Officine San Carlo sono la nuova fabbrica metropolitana del talento e della creatività, che possa rigenerare il territorio e la comunità in maniera attiva e reattiva.