Pompei presenta la prima edizione di «Vulcanalia» lunedì 24 ottobre

Arte, danza, teatro, musica, fotografia e cinema saranno gli elementi protagonisti della prima edizione del progetto Vulcanalia, l’evento del comune di Pompei finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli attraverso la partecipazione al bando per la promozione di progetti culturali che concorrono allo sviluppo dell’area metropolitana.

L’intera manifestazione sarà presentata al pubblico lunedì 24 ottobre, a partire dalle 11.30, presso il Museo Temporaneo d’Impresa alla presenza del sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, Salvatore Caccuri consigliere comunale, Francesco Domenico D’Auria, direttore artistico di «Vulcanalia 2022», e di alcuni artisti nazionali ed internazionali impegnati come Magister, ovvero Roberto Zappalà, Pier Paolo Polcari, Giuseppe Marco Albano e Fabio Pisano. Una data di inizio attività scelta non a caso visto che proprio al 24 ottobre si fa risalire la nuova data dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. La manifestazione riprende il nome dell’antica celebrazione religiosa romana Volcanalia, durante la quale venivano sacrificati pesci e piccoli animali.

Vulcano era dunque non solo divinità del fuoco e dei vulcani, ma anche delle fucine, luoghi in cui si esprimevano al meglio attività e laboratori creativi. Vulcanalia, quindi, vuole essere l’evento contemporaneo che risponde all’eco della storia, che riporta in città la pratica dell’incontro con lo «straniero» al fine di innescare interazioni culturali e sociali. Il progetto vuole aiutare i talenti ad emergere grazie all’aiuto di artisti già affermati, seguendo una dinamica di scambio interculturale, interdisciplinare e intergenerazionale.