Napoli, ai Tribunali l'installazione artistica «A forma di luce. Ecce Homo»

Domani alle ore 12, presso la sede della Fondazione Banco di Napoli, in via dei Tribunali 213, sarà presentata in anteprima alla stampa una installazione artistica denominata «A forma di luce. Ecce Homo».

Sarà presente la presidente della Fondazione, Rossella Paliotto, il vescovo della Diocesi di Aversa, mons. Angelo Spinillo, e don Gianni Citro, presidente della Fondazione Meeting del Mare C.r.e.a, che si occupa del reimpiego dei beni confiscati in attività culturali, con l'artista Christian Rizzuti. L'opera è una scultura realizzata in materiali plastici che disegnano il corpo del Cristo Deposto, attraverso una sagoma luminosa tracciata da un graffito su pannelli di plexiglass.

La scultura, che riproduce un tema caro a tutta la grande tradizione artistica italiana ed europea e ripreso dai più importanti protagonisti della Storia dell'Arte, in tutte le epoche, propone una riflessione profonda su un motivo di ispirazione religioso - spirituale con fondamentali risvolti umanitari che fanno riferimento al nostro approccio ai tanti sconfitti e ai derelitti del mondo in cui viviamo.