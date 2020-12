Ritorna, con una dimensione internazionale, il Procida Film Festival. Si è appena conclusa la fase di selezione delle opere iscritte all’ottava edizione del festival che si terrà on line sui canali ufficiali della rassegna, dal 20 al 23 dicembre prossimo. Il Comitato di Direzione, dopo un'attenta valutazione dei circa 250 lavori iscritti provenienti da 28 paesi, ha selezionato 26 finalisti per le quattro sezioni di concorso. “L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha radicalmente cambiato il nostro modo di vivere, – dice Geppino Borgogna, Presidente del Procida Film Festival – ma non abbiamo voluto rinunciare al nostro Festival, in nome dei valori che esso rappresenta, programmando, nel rispetto dei decreti per il contenimento della pandemia, una innovativa edizione on line. Questo nostro impegno vuole essere anche un contributo per sostenere la candidatura di Procida a Capitale della Cultura 2022”. Quest’anno il Procida Film Festival, realizzato in collaborazione con la Regione Campania, ospita una sezione internazionale, curata da Kathrina Miccio, che lo pone al centro di una rete internazionale di rassegne quali “The Cutting Room International Short Film Festival” e “Venus Italian International Film Festival”. “Spostiamo on line tutto il nostro Villaggio del Cinema, portandolo direttamente nelle case degli spettatori e degli amanti del grade cinema e di Procida – sottolinea Francesco Bellofatto, dal 2017 direttore artistico del Procida Film Festival -. La presentazione dei lavori finalisti, tutti contrassegnati da un elevato livello tecnico e narrativo, si alternerà con workshop on line e con appuntamenti culturali di grande rilievo, quali la rilettura del Mito di Graziella affidata al prof. Luigi Mascilli Migliorini. La conduttrice ufficiale sarà Noemi Gherrero, noto volto di Rai3, che da molte edizioni ha legato il suo nome alla nostra rassegna”.

