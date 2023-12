«Ciro il nome che identifica un popolo», ecco il libro fotografico di Pipoli

Una passione che diventa arte: questa la vicenda di Ciro Pipoli, giovane fotografo napoletano che con le sue opere si sta imponendo sulla scena artistica nazionale e internazionale. Pipoli immortala con i suoi scatti i mille volti di Napoli, la città dove è nato, cresciuto e ha maturato la sua fotografia. Con il suo obiettivo racconta Napoli nella sua quotidianità e unicità e la fa viaggiare, coprendo quasi tutto il globo terrestre, attraverso i suoi profili social, che contano circa 200.000 followers. Pipoli pubblica il suo primo book fotografico dal titolo “Ciro il nome che identifica un popolo", realizzato con la guida di altri due intraprendenti giovani napoletani, Franz Albano Strucco e Stefano Ferrara. Nei cinque capitoli del libro - dai titoli suggestivi: guagliunera, napule, anime, sacro e pelle - si offrono al lettore 159 foto, attraverso le quali chi ama Napoli potrà riviverne le magiche e favolose atmosfere e chi non la conosce potrà scoprirne il fascino ed il mistero.

Il libro sarà presentato lunedí 11 dicembre all’Istituto Ravaschieri in via Riviera di Chiaia 126.

Durante l’evento, accompagnato dalla musica di Merko form Soul Express e dalle prelibatezze della Salumeria Malinconico, saranno in esposizione alcune fotografie di Pipoli, dalle ore 18.30 alle ore 22.00. Sarà presente l’autore per la firma delle copie. Un appuntamento a cui tutti gli appassionati di fotografia e soprattutto di Napoli non potranno mancare.