Procida, Rai1 sbarca sull'isola: Lorena Bianchetti va alla scoperta della capitale della cultura

Procida, con il suo susseguirsi di casette colorate, antichi palazzi, vigneti, limoneti, è al centro del nuovo appuntamento con , in onda sabato 18 giugno alle 16.00 su Rai 1. Lorena Bianchetti va alla scoperta dell'isola capitale italiana della cultura 2022, al centro del Golfo di Napoli e sulla quale sono ambientati romanzi come Graziella di Alphonse de Lamartine e L'isola di Arturo di Elsa Morante e film come «Il postino» di Massimo Troisi. «Quando la spieghi - scriveva Pablo Neruda - la poesia diventa banale, meglio di ogni spiegazione è l'esperienza diretta delle emozioni».

Emozioni forti che ci comunicano le tradizioni religiose, le processioni del Venerdì Santo e di San Michele, patrono dell'isola, la genuina fede nella Madonna con un rosario cantato in dialetto procidano e le 66 edicole votive che costellano le vie di Procida, realizzate per assolvere un voto, una preghiera ascoltata, una grazia ricevuta. A seguire «Le ragioni della Speranza» con don Luigi Verdi, fondatore della fraternità di Romena. In questo nuovo appuntamento, guidati dal Vangelo nella festa del Corpus Domini, si incontrerà la terza parola del cammino sulla via della pace: «Pane». Ad accompagnare don Luigi sarà l'amica, attrice e scrittrice, Lella Costa. Il luogo dell'incontro sarà la splendida abbazia cistercense di Morimondo in Lombardia.