A Roccarainola torna la rievocazione storica della «Damigella del Re» con Patrizio Rispo e Nicole Iovine

Lucrezia D’Alagno è un personaggio storico molto controverso, e a distanza di quasi 600 anni, ancora suscita grandi emozioni, e la metafora della sua vita è ancora di grande attualità. Cosi a Roccarainola, uno dei feudi appartenuti alla famiglia D’Alagno, ogni anno c’è la rievocazione storica della «Damigella del Re». Per tre giorni (quest’anno dal 3 al 5 giugno), il borgo tornerà all’epoca degli Aragonesi (a metà del 1400), con vari cortei in costume, spettacoli ed esibizioni in tema.

Ogni anno a turno i casali scelgono una ragazza che interpreterà Lucrezia, quest’anno Nicole Iovine, una bravissima ballerina classica, mentre la scelta di Re Alfonso è caduta su un personaggio famoso Patrizio Rispo e già si è capito che sarà un edizione molto divertente.

Come prologo alla manifestazione è stato girato un cortometraggio, da Francesco Maria Iovino, ambientato nel Maschio Angioino che ripercorre la storia di Lucrezia. Le musiche composte da Felice Iovino ed interpretate dalle cantanti liriche Carmen De Ponte e Pina Iesu fanno da colonna sonora.