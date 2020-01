San Vitaliano, torna il concorso Artisti per la Pace

L’Associazione “La Fontana del Villaggio” promuove la XI Edizione del Premio “Artisti per la Pace” Città di San Vitaliano. Il tema scelto quest'anno è «Promuovere la Persona, Abitare la Terra».



Il Concorso è rivolto a tutti coloro che vorranno dare il loro contributo attraverso l'invio di un'opera letteraria o artistica che rispetti le norme delle diverse sezioni. Il termine ultimo per l’invio delle opere è fissato a lunedì 16 marzo 2020.



Durante la serata finale - sabato 4 aprile 2020 alle 19.30 nel Teatro Comunale di San Vitaliano - saranno declamate ed esposte le opere migliori che avranno partecipato al Concorso.



«Da sempre la cultura, intesa come poesia, prosa e immagine, è un potente tramite attraverso il quale veicolare valori di grande spessore. Il premio, giunto all’undicesima edizione, intende perseguire l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica, e in modo particolare i giovani e il mondo della scuola, sui temi della pace, della giustizia sociale, della nonviolenza, della libertà, dei diritti umani, dell’autodeterminazione dei popoli e della solidarietà e sussidiarietà nelle sue molteplici espressioni. L’associazione “La Fontana del Villaggio”, impegnata nella divulgazione della cultura in tutte le sue forme, intende dare spazio ai valori sopra descritti grazie al talento e attraverso la partecipazione di artisti provenienti da tutta Italia, al fine di rendere il premio Artisti per la Pace un momento di unione, di comunione nello scambio d'idee costruttive e virtuose per una seria e duratura divulgazione di un messaggio di pace utile agli uomini e alla comunità», spiega il presidente Antonio Falcone.



Il Concorso si tiene sotto l’egida morale dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. La commissione esaminatrice è composta da: Ester Basile, filosofa e saggista; Lucia Stefanelli Cervelli, scrittrice e saggista; Maria Rosaria Rubulotta, medico ed esperta di fotografia; Carmela Maietta, giornalista.



Il bando può essere consultato sul sito web ufficiale del Concorso all’indirizzo: www.artistiperlapace.it © RIPRODUZIONE RISERVATA