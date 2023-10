Galleria Toledo, in scena «Garibaldi su una gamba» di Manfredi Rutelli e Andrea Kaemmerle

A Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione dei Quartieri Spagnoli, diretto da Laura Angiulli, venerdì 6 e sabato 7 ottobre alle 20.30 e domenica 8 ottobre 2023 alle 18 va in scena «Garibaldi su una gamba» di Manfredi Rutelli e Andrea Kaemmerle con Andrea Kaemmerle, una produzione Guascone Teatro.

Giuseppe Garibaldi è l’uomo più famoso d’Italia, amato e ricordato da tutti come un eroe ma… no, non c’è nessun MA, Garibaldi è stato un uomo favoloso e veramente unico. Di lui si è innamorato anche uno scrittore da me molto amato e frequentato come Luciano Bianciardi che proprio all’eroe dei due mondi ha dedicato il suo ultimo libro uscito postumo.

In questo spettacolo un Garibaldi quasi clownesco svuoterà il sacco, confesserà amori e sabotaggi, scorribande e grandi orazioni. Viaggi per mare e fughe a cavallo, battute di pesca e zappamenti d’orto. Garibaldi sputa fuoco ed energia dal palco come un forsennato e vi porterà con lui in giro per terre ed avventure mai raccontate.

Biglietti 18 euro, 15 ridotto, 12 under 30.

Galleria Toledo è l'unico teatro in Italia che propone un abbonamento di 15 spettacoli a 50 euro, 3 euro a spettacolo.

In cartellone nella nuova stagione 2023- 2024 ventinove titoli in cartellone, da Marco Baliani con due spettacoli, Danio Manfredini, Elena Bucci, Andrea Adriatico, Marco Isidori, Michele Sinisi, Massimo Luconi, Eleonora Danco, i Biancofango, a I Raffaello Sanzio, Andrea Tidona, Andrea Kaemmerle e Peppe Lanzetta. E il cantiere Shakespeare sempre aperto, dal 6 al 14 novembre Laura Angiulli porta in scena la sua versione di «Molto rumore per nulla»