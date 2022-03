Al museo di Pietrarsa arriva «Zephyros», lo spettacolo per accogliere la primavera

Vento di primavera al Museo Ferroviario di Pietrarsa con «Zephyros- Il soffio dell’anima», evento che coniuga musica, arte e cultura da vivere nello straordinario scenario del polo museale della fondazione FS adagiato sul Golfo di Napoli. La serata, organizzata sabato 19 marzo da fondazione FS italiane per celebrare l’arrivo della stagione primaverile, vuole rappresentare un invito al ritorno graduale alla normalità dopo la pandemia, così come avviene in questo periodo dell’anno con il risveglio della natura.

APPROFONDIMENTI IL CONGRESSO Al Museo Ferroviario di Pietrarsa al via il X Congresso della Cisl L'EVENTO Il Museo Ferroviario di Pietrarsa si accende per la notte di San... L'INIZIATIVA Al Museo ferroviario di Pietrarsa arrivano i mattoncini Lego con i...

Nella grande sala delle locomotive gli artisti si esibiranno seguendo un programma che prevede, in apertura, la performance del coro polifonico Libentia Cantus, diretto dal maestro Carlo Intoccia, a cui seguiranno melodie con la violinista Fabiana Sirigu e del violoncellista Mauro Fagiani, passando per la viola di Paolo Di Lorenzo e il flauto di Marco Gaudino.

Lo strumento protagonista sarà però il pianoforte, dove siederà il maestro Ivana D’Addona che eseguirà brani musicali da colonne sonore di famosi film e sue composizioni originali. Ma non sarà solo la musica ad allietare il pubblico che potrà ascoltare dalla voce dell’attore Antonio Gargiulo letture e interpretazioni sul tema, e ammirare una pregevole esposizione di opere artistiche di Carmen Novaco.