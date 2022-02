Il Museo Ferroviario di Pietrarsa si accende per la notte di San Valentino

Apertura straordinaria fino a mezzanotte, tariffa promozionale 2x1 a partire dalle ore 19.00, visite guidate e aperitivo al Caffè Bayard. È così che sabato 12 febbraio il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si propone ai visitatori in vista della festa di San Valentino.

Il sito, con i suoi viali affacciati sul mare impreziositi da splendidi giardini, in orario notturno diventa ancora più suggestivo e offre la possibilità di trascorrere momenti romantici in un luogo esclusivo, tranquillo e sicuro. E per gli innamorati delle ferrovie e della storia, c’è sempre la possibilità di visitare gli ampi padiglioni riscaldati e tuffarsi nel passato tra le antiche locomotive e carrozze che, grazie alle cure cui sono sottoposte da Fondazione FS, conservano inalterato tutto il loro fascino che racconta dei progressi della tecnologia che hanno portato alla realizzazione del moderno Frecciarossa e al successo dei treni italiani nel mondo.