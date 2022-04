Gli auguri di Piemme e Mattino ai big player dell'economia campana

Un apericena gourmand per l’happening organizzato da Piemme e Mattino per il tradizionale scambio degli auguri in vista della Pasqua. Accolti dall’AD di Piemme Walter Bonanno con il responsabile commerciale Sud Fulvio D’Alterio ed il direttore del Mattino Federico Monga, i rappresentanti dell’economia e della vita pubblica regionale si sono incontrati nell’accogliente cornice del Winehouse di via Marina per una serata informale, allietata dal sottofondo musicale dell’ AS Duo Sabrina Russo e Andrea Palazzo e dalle creazioni dello chef resident Giovanni Garofalo che ha allietato i palati con una degustazione abbinata ai migliori vini scelti per l’occasione dalla padrona di casa Giusy Pica.

Una formula dal mood contemporaneo come gli ospiti della serata, tra cui il presidente dell’EAV Umberto De Gregorio, l’Ad di Gesac Roberto Barbieri, il presidente della Metropolitana di Napoli Ennio Cascetta, il presidente del CIS Ferdinando Grimaldi, il presidente della BCC di Napoli Amedeo Manzo, il direttore generale della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco Felice delle Femine con la responsabile delle relazioni esterne Loredana Loffredo, Alessandro Gammaldi di Multicedi e numerosi imprenditori eccellenti del territorio come Antimo e Carmine Caputo delle Farine Caputo, Mario De Rosa di Caffè Borbone, Claudia e Guglielmo Mirra del Teatro Diana, Gennaro Amato di Afina, Paolo Verde di Luce Bianca con Sonia Cocozza, Felicita Valeria Merlino, Francesco Furino e Bruno Negri di Irgen con Teresa Petrosino, l’amministratore di M Car Gaetano Pascarella, il director PWC Italia Federica Cordova, l’amministratore ed il presidente di Protom Salvatore Rionero e Fabio De Felice, l’amministratore di R-Store Giancarlo Fimiani, Lino Ranieri, i dirigenti di Si Impresa Antonella Polito e Luigi Russo nonché i giornalisti del Mattino Luciano Pignataro, Santa Di Salvo e Claudia Mercurio ed i colleghi Marianna Ferri, Gianni Russo, Daniele Trosino, Angelo Cirasa, Maria Cava, Teresa Petrosino e Fabrizio Kuhne.