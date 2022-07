Il cinema spagnolo a Foqus: domenica 24 luglio la proiezione di «Hugo in Argentina»

Nell’ambito del Festival di cinema spagnolo e latinoamericano organizzato da «Foqus» Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli ed Exit Media, domani, domenica 24 luglio, ore 21.30, sarà proiettato il film «Hugo in Argentina» di Stefano Knuchel , sui ruggenti anni a Buenos Aires di Hugo Pratt, creatore del mitico Corto Maltese uno dei più noti personaggi del fumetto italiano e internazionale.

Tutti i film della rassegna sono in versione originale con sottotitoli in italiano. Il costo del biglietto è di 5 euro ed è possibile acquistarlo in loco o sulla piattaforma di GO2 (go2.it).