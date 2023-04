Comicon 2023, chiusura il primo maggio con Lillo Petrolo e Maurizio de Giovanni

Si chiuderà domani lunedì 1 maggio la XXXIII edizione di Comicon - International Pop Culture Festival, che alla Mostra d’Oltremare ha registrato il sold out dal primo giorno di programmazione.

Molto ricco il calendario con l’imperdibile special screening di The Flash, l’attesissimo film Warner Bros. Pictures del supereroe Dc, diretto da Andy Muschietti, alle ore 14.00 al Teatro Mediterraneo.

Tra i protagonisti attesi al Comicon domani il regista e artista degli effetti visivi Victor Perez; Lillo Petrolo in dialogo con il Magister Giorgio Cavazzano; Maurizio de Giovanni e il gioco da tavolo di Ricciardi, Pow3r e molti altri. E ancora grandi appuntamenti come l’incontro su Hunger Games e i primi 15 minuti dell’anime The First Slam Dunk.