A Napoli, Lavazza celebra la città partenopea: tra gli ospiti Massimiliano Caiazzo e Luchè

Lavazza il 6 aprile celebrerà la città di Napoli nel prossimo appuntamento a FOQUS, Fondazione Quartieri Spagnoli, con diverse esperienze emotive e sensoriali attraverso il gusto deciso del caffè, inteso anche come elemento di ripartenza.

Ospiti dell'evento Massimiliano Caiazzo e Luchè, con la partecipazione di Ciro e Alfio, Corrieri di Radio Kiss Kiss.

La giornata annunciata da Lavazza promette di mettere al centro il momento di riscoperta e rinnovamento che sta vivendo la città partenopea, che sta evolvendo verso una rivalutazione artistica sempre più importante. Il caffè, elemento centrale della cultura napoletana, sarà protagonista grazie a Lavazza Crema e Gusto intenso e cremoso, che vestirà il Chiostro di FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli con i suoi colori e conquisterà con il suo gusto avvolgente.

«Da sempre Napoli rappresenta un punto di riferimento nel mondo del caffè, inoltre per tradizione è fucina di tante storie ed esperienze. Le iniziative che abbiamo in programma a FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli vogliono celebrare lo storico legame tra la città e il rito del caffè, che diventa strumento di ripartenza. A Napoli i momenti di incontro e convivialità sono spesso accompagnati da una tazza di caffè ed è questo che Lavazza vuole provare a raccontare con Crema e Gusto, che con la sua cremosità e la sua intensità incarna il caffè giusto per ogni rinascita. Vogliamo offrire una visione sulla maestria di Lavazza che non si esprime solo “dentro la tazzina”, ma va al di là, creando e nutrendo un mondo dove quotidianamente si incontrano e si miscelano le migliori esperienze di vita», commenta Marco Barbieri, Marketing Director Lavazza Italia.

FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli, uno dei luoghi che simboleggiano il rinnovamento cittadino, ospiterà momenti di incontro per uno scambio di opinioni e culture, durante i quali gli ospiti avranno l'opportunità di vivere esperienze emozionanti e coinvolgenti.

Ogni appuntamento è un invito a scoprire qualcosa di nuovo, a partecipare al rinnovamento culturale e a sperimentare la riscoperta del gusto del caffè.

Il programma prevede un momento di condivisione col pubblico e di riflessione sul concetto di ripartenza e della rinascita di Napoli insieme all’attore Massimiliano Caiazzo dalle ore 11, con i conduttori Alfio e Ciro de «I Corrieri di Kiss Kiss», un incontro con i fan del cantante protagonista della scena partenopea Luché ,dalle ore 18, una live exhibition dell'artista Giotto Calendoli con il progetto Handle with Freedom e DJ set per la serata. Radio Kiss Kiss sarà presente con i conduttori Alfio e Ciro de «I Corrieri di Kiss Kiss» che saranno le voci narranti della giornata e dei momenti principali di coinvolgimento del pubblico.

Giotto Calendoli si occuperà di allestire una grande tavola e intratterrà il pubblico presente con una live exhibition dalle 15, in cui l’artista napoletano arricchirà la tovaglia con gli elementi caratteristici per la degustazione del caffè, che diventa ispirazione per la sua action artistica, nella quale ricrea la dimensione sinergica tra il caffè e chi lo beve, trasformando così la bevanda in simbolo di comunità e condivisione.

Per partecipare agli appuntamenti del 6 aprile sarà necessario iscriversi tramite la piattaforma Eventbrite.