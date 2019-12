«I'M» doppia festa tra attori e sportivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa doppia all’Alma Flegrea per l’appuntamento natalizio targato I’M Magazine: quest’anno infatti, oltre al brindisi di Natale gli amici dell’attore – editore Maurizio Aiello hanno festeggiato con lui i suoi primi cinquant’anni, un traguardo emozionante anche per chi è abituato da sempre a calcare le scene. Difficile del resto nascondere l’emozione quando vedi arrivare tanti amici da ogni parte d’Italia e perché no del mondo, come nel caso di Marek Hamsik: l’ex capitano del Napoli è atterrato dalla Cina per una breve permanenza in città e si è prestato ai selfie facendo la spola tra la sala principale ed il privé dove ha trascorso la serata con Salvatore De Cristofaro con la compagna Imen e la figlia Chiara, Michele Franzese, Ciro Sorbino, Marco Ferrigno, Armando Saggese, Benedetta Riccio, i fratelli Peppe e Bruno Nardelli, Sergio Di Sabato.Accolti dal live show della Raoul & Swing Orchestra prima e dalla selezione musicale di Dario Guida poi, gli ospiti di Aiello si sono così ritrovati per un’allegra serata di brindisi e musica che ha visto protagonista anche Stefano De Martino, arrivato insieme a Ciro Sorbino di Gazzarrini di cui il ballerino è testimonial. Non potevano mancare poi gli amici di “Un Posto al Sole” Patrizio Rispo, Miriam Candurro, Lorenzo Sarcinelli, Luca Turco, Francesco Vitiello, Marina Taglieìaferri, Marina Crialesi, Michelangelo Tommaso, Giorgia Gianetiempo e Riccardo Polizzy o tanti altri nomi dello spettacolo come Mario Porfito, Gino Rivieccio, Francesco Ciccella, Veronica Maya, Francesco Albanese, Francesco Paolantoni, Cristina Donadio, Nunzia Schiano, Pippo Pelo, Lisa Fusco, Maria Bolignano e Chiara Nasti. Una folla di amici insomma, che si è stretta intorno a Maurizio quando a fine cena ha spento una sola ma importante e simbolica candelina su un mega Vesuvio di Scaturchio al fianco della moglie Ilaria Carloni, applaudito anche da Corrado Ferlaino, Roberta Cassol, Ester Gatta, Salvio ed Elisabetta Salzano, Marina Nappa, Alessandro Lukacs.