Incontri di Vini e di Sapori campani da giovedì a domenica a Piano di Sorrento

Da giovedì a domenica, torna a Piano di Sorrento, la vetrina degli “Incontri di Vini e di Sapori campani”.

Negli spazi interni ed esterni dell'ottocentesca Villa Fondi si svolgerà la fortunata manifestazione che è giunta alla sua XIV edizione grazie all'impegno dell'associazione Cryteria Project. L’edizione 2023, dopo l’esperienza 2022 di presentazione del blend Mosaico per Procida, omaggio alla Capitale Italiana della Cultura 2022, avverrà in sinergia con il magazine PaginaSette (edito dall’associazione culturale Archimede), che sarà quest’anno media partner dell’evento.

Il 21 settembre, alle 19.00, la kermesse che chiude il ricco cartellone degli eventi della Città di Piano di Sorrento “Estate Blu”, avrà inizio con il dibattito “Quanto basta.

Storie d’amore e di sapori dalle due costiere”. Dialogo con Gabriele Cavaliere, editore e scrittore, a cura del giornalista Francesco Pascuzzo (PaginaSette). Seguiranno gli interventi di Vincenzo Savino (Città del Vino Campania); Antonio Dura (Antica Tenuta “Il Trignano”); Pasquale Senatore (promotore del Limone Igp Costa d’Amalfi); Giuseppe Guida (presidente D.A.Q. e Gal Terra Protetta), Gennaro Fiume (coordinatore Gal T.P.). Dopo il confronto con gli intervenuti è previsto l'assaggio di alcuni prodotti tipici della Costiera Amalfitana. Alle 20.00 verranno aperti gli stand enogastronomici con vino, salumi, formaggi, agrumi e tanto altro. Il noto affinatore di formaggi Fausto Sarracino, dell’omonima “Salsamenteria” napoletana, che di recente ha vinto il premio per la migliore composizione al Festival del Prosciutto di Parma, proporrà dei gustosi percorsi gastronomici e guiderà l' “AperiTipico” della domenica mattina (ore 12.00). A concludere la prima serata lo spettacolo di Fulvio Palmieri “in… Canto Napoletano tra prosa e musica. Una chiacchierata al chiaro di luna. Voce recitata e regia di Pino Palmieri. Quella di quest'anno sarà un’edizione molto particolare, non solo per il gran ritorno dell’evento dove tutto ebbe origine, ma anche per il forte desiderio di ricordare il sommelier Luigi Di Fiore, storico fiduciario dell’AIS Penisola Sorrentina e Capri, scomparso un anno fa. Raffaele Esposito, Presidente dell’associazione Cryteria Project, ha infatti istituito il Premio “Luigi Di Fiore” alla cantina dell’anno, che verrà consegnato domenica 24 settembre, al termine delle degustazioni condotte dall'AIS Penisola Sorrentina e Capri. In quell'occasione Emanuele Izzo, attuale delegato, illustrerà alcuni vini bianchi in mostra, prima di focalizzare l'attenzione sul Taurasi, per celebrare i 30 anni dalla Docg, vino nobile rappresentato a Piano di Sorrento da 5 aziende: Cantine Fratelli Addimanda, Nicola Romano, Luciano Barrasso, Lonardo e Casparriello.

Numerosi anche quest’anno gli stand di vini e prodotti delle diverse province campane e anche della nostra zona, che come sempre rinnovano la loro fiducia all’evento, rappresentando egregiamente la filiera degli agrumi, della pasta, dell’olio e delle produzioni casearie.

Saranno in esposizione la Cooperativa Solagri, che promuove il Limone di Sorrento IGP, la Cooperativa beneventana La Guardiense con i suoi vini, la Tenuta Tralice con il Pallagrello bianco e nero, l’azienda Mario Portolano con i vini dei Campi Flegrei, la Tenuta Augustea con i vini del Vesuvio, l’azienda Rosso Vesuvio con il celebre “piennolo” e La Fiammante con le sue passate, e ancora l’azienda salernitana D’Amico con i sottoli e La Torretta, con i suoi oli pluripremiati. In degustazione anche i vini Moio, la pasta Garofalo e del pastificio D'Aragona, insieme ai lievitati salati Ammore.

Ad allietare il pubblico, oltre a Fulvio Palmieri, che si esibirà durante la prima serata, nei giorni a seguire si alterneranno Salvatore Torregrossa, con Rosalba Alfano e Pasquale Ferraioli il venerdì e i Resurrextion il sabato

L’evento Incontri di Vini e di Sapori campani gode del patrocinio della Regione Campania e della Città di Piano di Sorrento.