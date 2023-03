Quattrozampeinfiera, a Napoli la grande manifestazione per gli amanti di cani e gatti

Arriva quattrozampeinfiera a Napoli, la due giorni dedicata agli animali da compagnia che si terrà sabato 15 e domenica 16 aprile alla Mostra d'Oltremare. Un ricco programma per far provare al proprio cane attività sportive particolari e poco conosciute, praticate sotto la guida di esperti educatori cinofili.

Saranno poi diverse le attività ludiche e formative per affinare la relazione col proprio cane, molteplici i suggerimenti per tenere il nostro animale sempre pulito, imparare a impartire comandi di base e scoprire similitudini e differenze fra i nostri sensi umani e quelli del cane.

Non solo cani però. Nel Felis World si potranno conoscere nuove razze di gatti come: l’Abissino, il gatto orientale dalle antiche origini, il Ragdoll e tanti altri. All’interno della manifestazione i padroni potranno anche mettere alla prova l’olfatto del proprio cane nell’area macerie o le abilità natatorie nella piscina indoor allestita per l’occasione.