Napoli, al Pio Monte della Misericordia l'iniziativa per Pasquetta «Picnic con Cornacchia»

Lunedì 18 aprile, giornata di Pasquetta, il Pio Monte della Misericordia accoglie i suoi piccoli visitatori con «Picnic con Cornacchia», un’iniziativa didattica pensata per i bambini e le famiglie (dalle ore 10 alle ore 18, ultimo ingresso ore 17.30).

In maniera autonoma, i piccoli ospiti, con la collaborazione dei genitori, potranno percorrere le sale della Quadreria al piano nobile del palazzo in via dei Tribunali, e partecipare all’attività-gioco che li condurrà ad individuare alcuni animali raffigurati nei dipinti. Un modo gioioso e inclusivo per aprire gli spazi museali dell’antico Istituto benefico a tutti, anche ai più piccini.