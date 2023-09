Napoli è una delle poche città al mondo dove è possibile passeggiare immersi in una vigna in pieno centro. E godere anche di una vista panoramica senza eguali. Nei pomeriggi di domani e domenica alla Vigna di San Martino, Centro per la Cultura Ecologica dell'aps Piedi per la Terra, si terranno due escursioni al tramonto: una passeggiata tra piante e orti, per raggiungere la parte più alta della collina sotto appunto la Certosa, e osservare il sole al termine della giornata. Un'esperienza unica che racconta una città diversa e per certi versi antica. I due appuntamenti, realizzati in collaborazione con Trentaremi, che da anni realizza tour legati alla riscoperta della natura in città, offrono ai trekkers urbani un punto di vista differente dal quale ammirare Napoli e il suo panorama mozzafiato.

APPROFONDIMENTI Giornata Europea della cultura ebraica a Napoli: visite alla Sinagoga, conferenze e una mostra Napoli, al museo Madre il vinile Body Double di Anri Sala Napoli, torna il Banco Dei Desideri un weekend per regalare libri, penne e quaderni a piccoli studenti in difficoltà

Il percorso dura circa tre ore ed è una passeggiata di due chilometri e mezzo con un dislivello facile, ma comunque in pendenza. Inutile dire che sono necessarie scarpe da trekking o comunque molto comode. L'appuntamento per la partenza, per entrambi i giorni, è prevista per le 17.15: al Corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla Chiesa di Santa Lucia Vergine al Monte. Il rientro intorno alle 20.30. Per chi lo vorrà sarà possibile rientrare da Largo San Martino percorrendo la storica Pedamentina a ritroso. L'avventura in vigna è consigliata anche ai bambini, dai dieci anni in su. La vigna di San Martino è patrimonio Unesco dal 2010, ed è un antico podere, un'azienda agricola di circa 7 ettari. Da anni è diventato un centro educativo dove soprattutto i bambini sono coinvolti in attività legate alla terra, alla semina, ai raccolti e alla scoperta delle radici rurali. È il secondo vigneto urbano più grande d'Europa, un'oasi verde da percorrere a passo lento, per rivivere la quiete dei Certosini. E proprio «A Passo Lento» si chiama la campagna di crowdfounding lanciata dall'associazione Piedi per la Terra finalizzata all'autofinanziamento dei progetti interni del Centro per la Cultura Ecologica. Le passeggiate si terranno per tutto il periodo di settembre e inizio ottobre, quando l'uva del vigneto sarà pronta per il raccolto. Al termine delle passeggiate ci sarà anche un aperitivo.