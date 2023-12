Nell''ex Cattedrale di Vico Equense in rassegna il Presepe della tradizione napoletana

Si potranno ammirare fino al 7 gennaio (dalle 10.30 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 20.00) nella trecentesca ex cattedrale della SS. Annunziata le scene presepiali ed i presepi di celebri maestri della tradizione napoletana. Creazioni di artisti non solo della costiera sorrentina, come Marcello Aversa, Giuseppe Coppola ed il compianto Umberto Esposito, ma anche dell’area stabiese e torrese e per la prima volta anche della città di Napoli. La mostra presepiale di Vico Equense è arrivata alla VI edizione ed è organizzata, con il sostegno dell’amministrazione comunale, dalla neo costituita “Associazione Amici del Presepe”. L’iniziativa “Il Presepe Napoletano, uno spettacolo di città” si inquadra nel vasto programma natalizio della città equana che vede per gli appassionati di presepi anche la possibilità di ammirare maestosi allestimenti come quello in otto scene della cripta della chiesa di San Marco a Seiano e quello della chiesa di S.Maria a Chieia, limitrofa al collinare convento francescano.

La mostra nell’ex cattedrale di Vico Equense, celebre come la chiesa più bella d’Italia per coronare il sogno d’amore degli sposi, si articola in 18 teche che accolgono più di 30 opere della tradizione presepiale napoletana. Dalla Natività a scene rurali, a riproduzioni realistiche in terracotta di animali da soma o da cortile, paesaggi in tufo, pastori in attesa, lavori in cera, “moschelle” (figurine pastorali di 2-3 cm), scenografia della “Fuga in Egitto” e le straordinarie miniaturw in terracotta di Marcello Aversa, che con l’opera ispirata alla “SS.Trinità” conduce i visitatori in un autentico viaggio teologico ed evangelico.

Tutte scene che suscitano scalpore e tanta emozione nei numerosi visitatori che rimangono “meravigliati” da un’arte che oltrepassa il cuore e rimane impressa nell’anima.

L’Associazione “Amici del Presepe” intende promuovere la diffusione e la conservazione della cultura presepiale Napoletana, attraverso l’organizzazione e la gestione di iniziative e manifestazioni di carattere ricreativo culturale-turistico, volte alla conoscenza dell’arte presepiale. Questo è il fine unico della neonata Associazione, e l’iniziativa nell’ex cattedrale, realizzata grazie alla collaborazione della parrocchia dei SS. Ciro e Giovanni, rappresenta l’esordio organizzativo della istituzione amatoriale. “Siamo grati all’amministrazione comunale e a don Ciro Esposito – afferma il presidente Umberto Di Martino, direttore artistico della mostra – per il sostegno all’iniziativa che vuole contribuire anche a promuovere il centro storico di Vico Equense e a far scoprire, soprattutto ai giovani, una tradizione artistica che cercheremo di valorizzare con ulteriori iniziative formative e culturali”.