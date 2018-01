Giovedì 4 Gennaio 2018, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 3 Gennaio, 20:55

Il regista spagnolo cult Alex de la Iglesia, campione d'incassi nel suo Paese con Perfectos Desconocidos (remake iberico del capolavoro di Paolo Genovese) e l'attrice Premio Oscar Melissa Leo sono stati tra gli ospiti della 22esima edizione di Capri, Hollywood - The International Film Festival, la manifestazione fondata e presieduta da Pascal Vicedomini che dal 27 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018 ha popolato l’isola azzurra con un parterre di star nazionali e internazionali premiati con i Capri Award.Tra loro anche Toby Sebastian, Nastassja Kinski, Pippo Delbono, Massimiliano e Gianfranco Gallo, The Jackal, Michele Morrone, Ida Di Benedetto, Marianna Di Martino, Eleonora e Veronica Gaggero, gli Arteteca, Valeria Marini, i registi Jonas Carpignano, Sebastiano Riso, Enrico Vanzina, Claudio Sestrieri, Francesco Patierno, Giuseppe Varlotta, Bruno Oliviero, Marino Guarnieri (uno dei quattro registi di Gatta Cenerentola) e i produttori Andrea Iervolino, Maria Carolina Terzi, Nando Mormone e Amedeo Letizia. E per la musica Noa, Enzo Gragnaniello, Nicole Slack Jones, Lucariello e Nelson.Miglior film Get Out – Scappa diretto da Jordan Peele, miglior regista Christopher Nolan per Dunkirk: aspettando la notte dei Golden Globes (domenica 7 gennaio) e le nomination per gli Oscar (il 23), la Ventiduesima edizione di Capri, Hollywood - The International Film festival si è chiusa annunciando i premi nelle varie categorie dopo otto giorni di proiezioni ed anteprime sull'Isola azzurra.Le opere che hanno ottenuto tre awards sono Darkest Hour di Joe Wright, e Three Billboards Outside di Ebbing, Missouri di Martin McDonagh, vincitore per la migliore attrice Frances McDormand, il miglior attore non protagonista Sam Rockwell e la migliore sceneggiatura originale, di Martin McDonagh.Darkest Hour ha ricevuto premi per il Miglior montaggio, a Valerio Bonelli, la Miglior colonna sonora, a Dario Marianelli per il miglior trucco e acconciatura. Due premi sono andati a The Disaster Artist (miglior attore, James Franco e miglior sceneggiatura non originale firmata da Scott Neustadter, Michael H. Weber, Greg Sestero e Tom Bissell) e a Coco (Miglior film d'animazione e miglior canzone originale, Remember Me di Michael Giacchino, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez). Miglior attrice non protagonista è Melissa Leo per Novitiate, presentato in anteprima europea proprio a Capri.Best Production Design è il premio andato ad Alessandra Querzola per Blade Runner 2049, miglior documentario è Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives. Completano i riconoscimenti assegnati dall'Istituto Capri nel Mondo, Miglior film straniero è Foxtrot (Israel), di Samuel Maoz, Miglior Cast per The Leisure Seeker di Paolo Virzì, Premio Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa San Paolo) a Indiana Production Studios dell'anno.Premiato anche il leggendario autore James Ivory, per la sceneggiatura del film di Luca Guadagnino Call Me by Your Name. Premi tecnici per Best Sound Editing / Best Sound Mixing a Guardians of the Galaxy Vol. 2 e Best Visual Effects per War for the Planet of the Apes.Nella giuria di Capri, Hollywood con il fondatore del festival Pascal Vicedomini anche l'icona della musica israeliana Noa (presidente del festival onorario), l'attrice tedesca vincitrice del Golden Globe Nastassja Kinski (premio Capri Career Achievement Award), il produttore italiano Andrea Iervolino, lo scenografo premio Oscar Gianni Quaranta, l'artista dell'immagine Alessandro Bertolazzi, Premio Oscar per il make up nel 2017, lo sceneggiatore Enrico Vanzina, il regista Francesco Patierno e la produttrice Ida Di Benedetto.Nel corso della settimana Miglior film di animazione europeo dell'anno è andato a Gatta Cenerentola con le voci di Alessandro Gassman, Massimiliano Gallo e Maria Pia Calzone, e la musica di Enzo Gragnaniello, in corsa per la nomination agli Oscar nella categoria animazione; Miglior film musicale del 2017 è Ammore e Malavita dei Manetti Bros con la musica di Nelson e le voci di Raiz e Franco Ricciardi.Educational Award al film Beyond the Sun, con la partecipazione straordinaria di Papa Francesco, dell’argentina Graciela Rodriguez. Il Capri Award Person of the Year è stato consegnato alla produttrice e regista inglese Trudie Styler. Capri Art Award anche all'attore Pippo Delbono, l'Italian Fantasy Award è andato a Brutti e cattivi di Cosimo Gomez. Il People Award a Daniele Orazi, agente e neo-produttore di Diva di Francesco Patierno dedicato a Valentina Cortese.Ad aprire il nuovo anno a Capri Hollywood è stato il film Il Ragazzo invisibile - Seconda generazione di Gabriele Salvatores.