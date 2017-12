Musica, teatro e fuochi d'artificio per festeggiare Capodanno a Sorrento

Sabato 30 Dicembre 2017, 13:37 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 13:37

SORRENTO - Quarantott'ore dense di appuntamenti, quelle che attendono cittadini e turisti di Sorrento, per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2018. Il cartellone, promosso dall'assessorato comunale agli Eventi, si apre domani, alle ore 11.30, al teatro Tasso con il «Concerto di Fine Anno» della Sorrento Sinfonietta International Symphony Orchestra diretta da Paolo Scibilia.Alle ore 18, in piazza Tasso, il tradizionale Ciuccio di Fuoco, un rito che si ripete ogni anno: protagonista una sagoma di ferro a forma di asino, sulla quale sono montati fuochi d'artificio che vengono fatti esplodere tra gli applausi del pubblico. A seguire, l'esibizione musicale itinerante del gruppo folcloristico "Piedigrotta Sorrentina", con la partecipazione dell'attore Marco Palmieri e del poeta Rosario Di Nota. Per i più piccoli, dalle ore 10.30 alle 21, gli spettacoli di burattini dei fratelli Mercurio e animazione in vari angoli della città.A partire dalle ore 23, piazza Tasso ospiterà la Festa di Capodanno, con l'animazione della Band Fierro e della Loca Band e, dopo la mezzanotte, la musica di Pierpaolo Siano dj top model ed Emsi Gallo voice. A rallegrare la notte, la presenza di trampolieri, artisti di strada e laser show.All'una, anche lo spettacolo di fuochi pirotecnici dal pontile del porto di Sorrento. Il primo gennaio, numerosi gli appuntamenti in programma. Alle ore 17, alla Basilica di Sant'Antonino, una nuova esibizione della Sorrento Sinfonietta International Symphony Orchestra mentre al teatro di Sant'Antonino, alle ore 19, la messa in scena della commedia "Natale in casa Cupiello" a cura dell'associazione L'Airone. Presso il borgo di Priora sarà possibile assistere al presepe vivente, dalle ore 17.30 alle 19.30 (repliche nei giorni 2, 5 e 6 gennaio) mentre proseguiranno anche per il giorno di Capodanno gli spettacoli del teatro dei burattini.