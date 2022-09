​Sal Da Vinci all'Arena Flegrea con il concerto «É ancora vita»

Grande attesa all'Arena Flegrea. dove, venerdì 16 settembre alle ore 21.00, arriverà Sal Da Vinci con il suo Concerto «É ancora vita». Uno show musicale che prende il titolo dall'omonimo brano inserito nell'album del 2016 «Non si fanno prigionieri», realizzato con la direzione artistica di Renato Zero e che visto quanto accaduto, sembra avere avuto un potere profetico.

Organizzato dal Teatro Troisi di Pino Oliva e prodotto dall' Azzurra Spettacoli di Giovanni Brignola e dalla Cose production, l'evento musicale dedicato come recita il sottotitolo «A chi ha voglia di festa» vedrà il noto cantautore e attore presentarsi al pubblico dell'Arena con una scenografia fantastica e luci spettacolari, dieci ballerini e la coreografia di Andrea Tarantino. Con Sal Da Vinci, anche tanti performer e numerosi ospiti della new generation napoletana per un'atmosfera surreale e ricca di note grazie all'imponente «Symphony Orchestra» diretta dal Maestro Adriano Pennino.

Ad essere eseguiti saranno circa trenta brani per uno spettacolo tutto nuovo rispetto alle precedenti tappe, con Sal pronto a duettare con il gettonatissimo gruppo musicale inglese degli Lsf (Lost Souls Forever) e con il figlio Francesco.