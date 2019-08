Arisa incanta la Marina di Capri con l'evento San Lorenzo al Porto

Domenica 11 Agosto 2019, 16:07

Arisa incanta la Marina di Capri con il suo concerto per San Lorenzo nell'area del Molo Pennello, in occasione della XV edizione della manifestazione “San Lorenzo al porto” promossa dalla Città di Capri e dalla Marina Di Capri. Uno spettacolo che ha fatto rivivere l’area portuale la sera, come non accadeva da anni. Ha dichiarato infatti il sindaco Marino Lembo, prima dei fuochi rituali di mezzanotte: “siamo felici di aver riportato una grande manifestazione con la musica estiva a Marina grande che è il vero cuore dell’isola. Ringrazio le forze dell’ordine e i dipendenti comunali per il grande lavoro di squadra nell’organizzazione dell’evento. Come noi prestiamo attenzione ai grandi eventi, siamo ugualmente attenti alle fasce più deboli e garantiamo che il porto Turistico a breve elargirà un grande contributo all’Anffas, la onlus locale che assiste persone diversamente abili”.Un ringraziamento finale ad Arisa è arrivato dal consigliere con delega al Turismo Ludovica Di Meglio, che ha elogiato l’artista per la sua umanità e professionalità, un ringraziamento speciale è stato rivolto a Vincenzo Ruggiero che ha coordinato le varie fasi dell’evento.I presentatori della serata Michele Iaccarino e Letizia Torelli hanno salutato il grande pubblico accorso, con l’avvio dello spettacolo prirotecnico, dando appuntamento per il Ferragosto, giovedì 15, con l’evento sulla spiaggia della Marina Grande: “le note del mare”. Suggestivi gli scatti di Stefano Petrucci che hanno imortalato l'evento.