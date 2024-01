Napoli Unplugged a Bagnoli, seconda edizione con quattro concerti

«Napoli Unplugged» è la rassegna organizzata dall’ Associazione Culturale «Brodo E.T.S.», con la direzione artistica di Viola Bufano, e realizzata con il contributo del Comune di Napoli nell’ambito del progetto «Napoli Città della Musica» che si svolgerà dal 26 gennaio al 22 marzo 2024, presso l’Auditorium «Porta del Parco» di Bagnoli.

Arrivata alla sua seconda edizione, «Napoli Unplugged» si articolerà in quattro concerti e vedrà come protagonisti le voci più interessanti del panorama musicale napoletano. La rassegna punta a valorizzare il cantautorato locale, all’interno della cornice dell’Auditorium «Porta del Parco» di Bagnoli, divenuto luogo privilegiato di eventi musicali.

Saranno ospiti della seconda edizione di «Napoli Unplugged»: DADA’, Gnut, Francesco Di Bella e il duo Francesco Forni e Ilaria Graziano. Ma vediamo gli appuntamenti in dettaglio:

Il primo incontro si terrà il 26 gennaio con DADA', cantautrice che unisce cultura napoletana e world music con contaminazioni club ed elettroniche. Nel suo background musicale ha lavorato per altri artisti come autrice, compositrice e in team di produzione. La musica di DADA' palpita di diverse contaminazioni sonore e identitarie. Il progetto nasce nel 2021 con 3 singoli: «Jesche», «Siente 'e rrise», «Avena», tutti prodotti da Big Fish. Grazie a questi brani si fa notare da media come Rolling Stone, Radio 105, Dj Mag ed entra nelle playlist editoriali di Spotify New Music Friday, Novità Pop, Napoli Centro, Equal. Nell'autunno 2022 arriva la partecipazione a X Factor nel team di Fedez, che la consacra al grande pubblico.

Si prosegue venerdì, 9 febbraio, con Gnut: cantautore napoletano che da anni calca le scene musicali; un songwriting che fa incontrare Nick Drake e Elliot Smith con la tradizione cantautorale italiana e la canzone napoletana di Roberto Murolo. «Nun te ne fà», è il risultato di un lavoro di scrittura che ha preso il via nel 2014, grazie all’amicizia e ai forti legami artistici con il poeta partenopeo Alessio Sollo e il singer songwriter inglese Piers Faccini.

Mai come in questo momento, «Nun te ne fa’», ovvero «don’t worry» riassume la meravigliosa filosofia del carpe diem napoletano.

Il terzo appuntamento si terrà il 1 marzo e vedrà ospite Francesco Di Bella. Francesco inizia la sua carriera artistica dando vita nei primi Anni '90 ai «24 Grana», band antesignana dell'alternative rock italiano, di cui è frontman e principale autore. Nel 1996 il gruppo firma un contratto discografico con «La Canzonetta Records», e pochi mesi dopo l'album «Loop» sorprende positivamente la critica musicale nazionale per la freschezza con cui è in grado di fondere nuovi stili di musica a testi poetici e dalla forte carica sociale. Le performance di Francesco sono coinvolgenti ed energiche, il gruppo spopola nei club, nei centri sociali, tra festival nazionali e non solo, arrivando a suonare in Francia, Spagna, Slovenia, Inghilterra e Giappone. A fine 2018 esce il suo secondo disco da solista «O Diavolo».

L'ultimo incotro sarrà poi il 22 marzo, con il duo composto da Francesco Forni e Ilaria Graziano. L’unione dei due artisti avviene grazie al loro esordio «From Bedlam to Lenane», che mette insieme le esperienze di ognuno, creando un disco che viene acclamato dalla stampa come uno dei migliori episodi del 2012. «From Bedlam to Lenane» viene recensito dalle principali testate che ne sottolineano la straordinaria comunicatività, portando il duo in giro per l’Italia con oltre 80 concerti e aperture tra cui Alcatraz e Rock in Roma prima del concerto di Max Gazzè. Il disco vince il premio MarteAwards2012 nella categoria «miglior disco 2012», nel gennaio 2013.

L'ingresso è alle 20:30 e i concerti inizieranno alle 21:00.

Il costo del biglietto è di 10 euro a persona