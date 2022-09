Fabri Fibra in concerto a Napoli al PalaPartenope, unica tappa in Campania del suo "Caos live"

«Cosa porterò sul palco? La risposta è semplice: uno show rap».

Fabri Fibra in concerto a Napoli, sabato 1 ottobre al PalaPartenope, unica tappa in Campania del lungo tour partito lo scorso 6 luglio dal "Lac en plen air festival" di Lugano.

Durante il live il rapper e il suo fidato dj Double S ripercorreranno i successi che hanno segnato i 20 anni di carriera del rapper italiano a partire da “Dalla A alla Z” e “Applausi per Fibra” passando per “Pamplona” e “Tranne te” fino ad arrivare a “Propaganda” con Colapesce e Dimartino (per settimane ai primi posti della classifica Earone e già certificato Platino) e il nuovo singolo “Stelle” con la collaborazione di Maurizio Carucci (cantautore e frontman degli Ex-Otago), brani che fanno parte dell’ultimo disco di Fabri Fibra “Caos” (disco certificato Platino che è stato stabile per 10 settimane consecutive nella Top10 della classifica italiana).

«Per me un concerto rap è quello dove sul palco ci sono solo due elementi: il DJ e un microfono. Se c’è una cosa che mi piace di questa musica, da fan, è andare ai concerti e sentire le canzoni riproposte esattamente come le ho sempre ascoltate su disco. Io voglio dare ai miei fan questa stessa sensazione, la stessa che cerco io quando vado a sentire gli altri artisti. Sul palco voglio che siano le parole e le basi ad avere il maggior spazio e questa formazione mi dà la sensazione di far respirare meglio i testi» commenta il rapper.

L’ultimo album di Fabri Fibra “Caos” è stato pubblicato lo scorso 18 marzo e ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico e critica debuttando fin da subito in vetta alla classifica ufficiali album e vinili oltre ad essere stato il terzo miglior debutto a livello mondiale su Spotify. Tutte le tracce del disco, infatti, sono posizione nelle prime 25 della Top50 di Spotify Italia.

Un disco atteso da più di cinque anni, frenato da tre anni di pandemia che il rapper ha sfruttato con l'isolamento: «tutti i miei dischi precedenti sono frutto di quello che vedevo all’esterno, questo è sicuramente un disco più personale, parla più di me». Una sorta di ritiro interrotto solo dall’ascolto di centinaia di beat, basi su basi alla ricerca di quella scintilla capace di dare il la ad una idea, un testo che nel giro di poco tempo arriva alla sua forma definitiva.

I biglietti per assistere al concerto di Fabri Fibra a Napoli sono disponibili su TicketOne e nei principali punti vendita regionali.