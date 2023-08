Gigi Finizio, maxi concerto alla chiesa del Soccorso di Forio

Con l'anticipazione di una grossa sorpresa musicale per il lancio in diretta sulle piattaforme digitali del suo nuovo remix di successo, si concluderà il concerto di Gigi Finizio a Forio.

Un ritorno da lui stesso assai atteso, per il noto cantautore napoletano sull'isola Verde per il suo concerto di mercoledì 16 al piazzale della chiesa del Soccorso. Un ritorno "doppio" sull'isola, se si parla anche della prima produzione importante "post pandemia" di Tonino e Gianni Esposito, padre e figlio noti produttori di spettacoli televisivi e musicali, una accoppiata familiare che proprio ad Ischia faceva scintille dagli anni '80 in poi, proponendo in estate il meglio degli artisti italiani e internazionali all'arena del Negombo.

Questa volta invece, la scelta della location è caduta su uno degli angoli più suggestivi dell'isola d'Ischia, quel piazzale del Soccorso che si affaccia direttamente sul mare di Forio ed è da sempre uno dei luoghi preferiti da turisti e visitatori per godere soprattutto dei meravigliosi e spettacolari tramonti che solo la costa occidentale dell'isola può vantare.

«Torno a Ischia con grande piacere ed al Soccorso in particolare perchè per me da sempre questo è stato un angolo di paradiso.

Un luogo magico - ha commentato l'artista - che non ha eguali per espimere al meglio la musica ed il canto, la poesia dei versi unita alla poesia del mare. Il Soccorso da sempre mi ha ispirato nel profondo dell'animo e per questo ringrazio il produttore Gianni Esposito per aver esaudito il mio desiderio di esibirmi proprio in questa splendida location».

Fra i tanti brani del suo ricco e conosciutissimo repertorio, durante il concerto Finizio eseguirà anche la sua «Perché Tu sei", soundtrack della fiction di Canale 5 "una mamma all'improvviso». La vera chicca però è riservata al finale. Il concerto infatti si concluderà alla mezzanotte del 16 con la esecuzione ed il lancio in diretta sulle principali piattaforme musicali digitali, del remix di un brano di successo come "Voglio sapè". Un omaggio questo, che l'artista ed i suoi orchestrali eseguiranno per Forio, per l'isola d'Ischia e per i suoi tanti fan.