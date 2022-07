Napoli, al via «July in Jazz!»: apre la rassegna Emilia Zamuner

Da Emilia Zamuner a Daniele Sepe, da Fabrizio Poggi a Elio Coppola al via July in Jazz. Prosegue la stagione 2022 del Maggio della Musica, associazione presieduta da Luigia Baratti che dal 1997 opera sul territorio napoletano in collaborazione con la Sovrintendenza Speciale. Per la prima volta, quest’anno il programma è firmato da Stefano Valanzuolo. Nel mese di luglio iniziano gli appuntamenti con July in Jazz! che si terranno sempre di giovedì, alla Chiesa Anglicana alle ore 19,45.

Da programma, giovedì 7 luglio apre Emilia Zamuner voce (che è anche coordinatrice di questa sezione), con Massimo Moriconi al basso e contrabbasso, Lorenzo Marone voce recitante ed Enrico Polverari alla chitarra. A seguire, il 14 luglio, toccherà a Fabrizio Poggi bluesman per eccellenza oltre che armonicista di spicco che si esibirà assieme a Enrico Polverari alla chitarra. Elio Coppola alla batteria, Gerald Cannon al basso, Sam Taylor al sax, Daniele Cordisco alla chitarra suoneranno il 21, mentre Daniele Sepe al sax, con Mario Nappi al piano, Davide Costagliola al basso, Paolo Forlini alla batteria, chiuderà la rassegna il 28 luglio. Per il secondo anno la BCC NAPOLI presieduta da Amedeo Manzo ha scelto di essere al fianco del Maggio della Musica. www.maggiodellamusica.it