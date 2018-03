Lunedì 12 Marzo 2018, 19:19 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 19:19

Un appuntamento da non perdere sabato sera all'HBToo per gli appassionati di clubbing ospiti di uno dei format più gettonati della stagione, «The Apartment».Special guest della serata sarà infatti Kenny Carpenter, un nome leggendario della musica internazionale conosciuto dallo Studio54 di New York ai migliori club di tutto il mondo. Kenny Carpenter è infatti un autentico mito del djing, e il suo nome è associato ad un locale che negli anni 70 ha rivoluzionato il clubbing in tutto il mondo, e ha fatto della trasgressione, dell'edonismo e della provocazione, unite alla musica underground dell'epoca, i capi saldi della vita notturna negli anni a seguire.Fra gli habitué di Studio54 figuravano infatti personaggi del calibro di Madonna, Andy Wharol, Grace Jones, Jerry Hall e David Bowie e qui è nata la moda della disco music di Donna Summer e dei Bee Gees, e l’house ha cominciato il suo lungo cammino fino ad oggi. Lo stesso luogo in cui, appunto, un giovanissimo Kenny Carpenter inizia la sua carriera di dj, rendendo unico il sound dello Studio 54: disco, electro, garage, soul, e naturalmente i primi vagiti dell'house music, di cui diventa ben presto uno dei migliori produttori al mondo.Negli anni '90 The Ministry of Sound, uno dei più importanti club e casa discografica di Londra, ingaggia Ken per un tour di un mese in Scozia, Irlanda e Inghilterra. Durante gli anni ha suonato molte volte in Giappone, nei più trendy locali notturni di Tokio, Osaka e Sapporo e ha fatto annuali tour stagionali in Grecia, Spagna e Italia, mettendo dischi nei luoghi più modaioli di Atene, Mikonos, Ibiza, Milano, Napoli e Roma.A Napoli, sabato sera sarà affiancato in console da Marco Piccolo, tra i fondatori della scuola delle nuove arti digitali, musicali e visive MEC Academy di San Pasquale a Chiaia, e Gabriele Del Prete, che si alterneranno con lui nell'esclusiva location 2nd Floor.