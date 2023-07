Napoli, Raiz in duo live al Pessoa Luna Park

Gennaro Della Volpe, in arte Raiz o anche Raiss, (Napoli, 22 aprile 1967) è un cantante e attore italiano. Voce dello storico gruppo degli Almamegretta, band di culto della scena indipendente e alternativa italiana degli ultimi trent’anni, se ne distacca a partire dal 2001. Partecipa all'opera teatrale Brecht's Dance con i Cantieri Teatrali Koreja ed al progetto gli Orchestral World Groove di Gaudì e Pathaan, collabora in Italia e all'estero con artisti quali Pino Daniele, Stewart Copeland, David Fiuczynski, Planet Funk, Bill Laswell, Leftfield, Asian Dub Foundation, Les anarchistes, Eraldo Bernocchi, Roy Paci, Teresa De Sio, Radicanto e SteelA. Come solista ha pubblicato gli album: Wop, anticipato dal singolo Scegli me (2004), Uno (2007), YA! (2011).

Nel 2010 recita nel film Passione di John Turturro e partecipa anche alla sua colonna sonora con un remake di Nun Te Scurda' insieme agli Almamegretta. Nel 2012 pubblica con i Radicanto il cd Casa, finalista del Premio Tenco e unico cd italiano nel settembre 2012 nella top ten della World Music Chart of Europe. Nel 2013 torna stabilmente negli Almamegretta, con cui partecipa al Festival di Sanremo. Nello stesso anno esce Controra, il primo album di nuovo insieme dopo dodici anni.Parallelamente coltiva progetti individuali: nel 2014 esce il CD Dago Red realizzato da in duo con Fausto Mesolella, chitarrista storico degli Avion Travel, e la partecipazione di Rita Marcotulli (pianoforte), Ferdinando Ghidelli (pedal steel), Mimì Ciaramella (batteria), Adolfo La Volpe (harmonium) e Wena (cori). Il disco vince la Targa Tenco nella categoria interpreti. Nel 2016 insieme agli Almamegretta pubblica l'album Ennenne e nel 2017 la sua versione completamente remixata, Ennenne Dub con versioni di Gaudi, Sherwood, Bovell, Vibronics, Paolo Baldini e la partecipazione di Lee Scratch Perry in uno dei due inediti del disco. Nel 2018 Raiz riceve il Premio DiscoDays. Nel 2021 pubblica l’album Napoli C.le / Düsseldorf con Lucariello e il singolo Aria apre la prima puntata dell’ultima stagione di Gomorra - La serie. Nel 2023 esce Si ll’ammore è ‘occuntrario d’’a morte, omaggio di Raiz a Sergio Bruni, cui è seguito un tour per l’Italia insieme ai membri dei Radicanto.

Come attore, Raiz è apparso in Cuore Scatenato di Gianluca Sodaro, Tatanka di Giuseppe Gagliardi, Passione di John Turturro, Ammore e Malavita dei Manetti Bros, I bastardi di Pizzofalcone 3 di Monica Vullo e Mare fuori di Cristiana Farina e Maurizio Careddu (regia di Carmine Elia), di cui ha composto anche la colonna sonora insieme a Stefano Lentini. La canzone che fa da sigla alla serie, O' mar for, ha superato i 18 milioni di stream ed a ottenuto la certificazione di Disco d'Oro. Nella serie Raiz interpreta il boss della camorra don Salvatore Ricci. Pessoa Luna Park Ex Ospedale Militare, Vico Trinità delle Monache, Napoli