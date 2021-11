Teatro San Carlo: al via i concerti di musica da camera domenica 7 novembre

Partirà domenica 7 novembre alle ore 18.00 al Teatro di San Carlo il primo ciclo di concerti di musica da camera che vedrà protagonisti i professori d’orchestra del massimo napoletano. Da novembre 2021 a novembre 2022 una domenica al mese, sempre alle ore 18:00, sarà interamente dedicata ai concerti da camera, per un totale di dieci appuntamenti.

Il primo concerto vedrà protagonisti Gabriele Pieranunzi, Luca Improta e Luigi Sanarica rispettivamente primo violino di spalla, prima viola e primo violoncello dell’orchestra del Teatro di San Carlo. In programma la Serenata numero 2 in re maggiore di Ludwig van Beethoven e la Serenata in do maggiore di Ernő Dohnany.

Il concerto che questa sera inaugura la rassegna di musica da camera dei professori dell’orchestra del Teatro di San Carlo, mette a confronto un maestro del Novecento con il simbolo della musica strumentale europea dell’ottocento, Beethoven, sul comune repertorio per trio di strumenti a corda.

Ernő Dohnany è un autore ungherese, nato a Bratislava, oggi in Slovacchia, nel 1877 e morto a New York nel 1960. Noto come pianista virtuoso e didatta, si trasferì negli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale in seguito all’avvento del regime comunista nel suo paese.