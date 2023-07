OneRepublic a Napoli per il Noisy Naples Fest: il sold out e successo all'Arena Flegrea

«We'll be counting stars»: è con questa premessa che i OneRepublic sono arrivati a Napoli. La band statunitense capitanata da Ryan Tedder è giunta ieri nella città partenopea per il Noisy Naples Fest, pronta a infiammare l'Arena Flegrea. L'evento è stato un successo per la città, che ha visto l'Arena riempirsi di fan scatenati sulle note pop-rock della band.

Il gruppo, che conta più di 38 miliardi di stream e 20 dischi di platino solo in Italia, ha registrato anche in questo caso il tutto esaurito, dopo il sold out di ieri all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Sul profilo ufficiale dei OneRepublic il video del viaggio da Roma a Napoli: il treno, l'Arena vuota pronta ad accogliere i fan della band, e poi il mare, la corsa in bicicletta del frontaman sul lungomare, la pizza Margherita.

Un viaggio non solo nella musica, ma nelle bellezze della città dei Campioni. In sottofondo, «That's what you wanted», dell'album Native, uscita nel 2013: la voglia di sorprendere il pubblico, di regalare a Napoli un concerto senza precedenti.

Ma, prima la pizza: Tedder non ha rinunciato, come riporta con orgoglio nelle storie di Instagram, alla Margherita nella famosa Antica pizzeria Port'Alba, la più antica nel cuore del centro storico.

Nell'mmensità dei vicoli di Napoli, la band ha fatto festa e si è lasciata trasportare da tutto ciò che la città ha da offrire, comprese le sue prelibatezze.

Nello spettacolo di luci dell'Arena Flegrea la band ha presentato il nuovo singolo «Runaway», pezzo che ha fatto tanto scalpore tra i fans per il video che è stato registrato durante il tour in Asia (in 8 città del Sudest Asiatico tra cui Hong Kong, Manila, Jakarta, Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Taipei e Tokyo). Poi non sono mancate le super hit più amate, tra cui «Rescue Me», «Wherever I Go», «Counting Stars» e «I Ain’t Worried», sigla del film Top Gun: Maverick.

«Naples brought the fire tonight» - ha ringraziato entusiasta la band su Instagram, riportando alcuni dei momenti più belli della serata.