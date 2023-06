«Pomigliano D’Estate», festival al via con il concerto di Gragnaniello

Lo scorso 21 giugno è iniziato il cartellone «Pomigliano D’Estate», che propone nei mesi estivi nella città di Pomigliano grandi eventi legati al teatro, alla musica, al cinema, alla letteratura e all’intrattenimento, ma anche al food.

Davvero tanti e molteplici gli eventi in programma. Tra i tanti vanno sicuramente citati nell’ambito della minirassegna «Movida D’autore», la prima di tre esposizioni di arte contemporanea, la mostra collettiva «Segno, disegno gesto». Da non perdere per il teatro lo spettacolo «Eduard e Dio» con Giulio Scarpati ai Giardino dei Miti. Spazio anche al buon cibo locale con «Sugo, cibo da strada in salsa vesuviana».

Oltre alle degustazioni, andranno in scena tre spettacoli: l’anteprima di Pomigliano jazz con Marco Zurzolo e il suo nuovo spettacolo di The new showman venerdì 7 luglio, sabato 8 con lo spettacolo di Sal da Vinci e domenica 9 luglio con il concerto della Paisiello Swing Orchestra.

Attesissimo poi il concerto in Piazza Giovanni Leone del 25 luglio alle ore 21 con Al Bano. Ed ovviamente dal 26 al 29 luglio nel Parco Giovanni Paolo II andranno in scena i concerti di Pomigliano Jazz in Campania.

Proprio in tema di musica «Pomigliano D’Estate» è partito davvero col botto, con il concerto che si è tenuto domenica scorsa di Enzo Gragnaniello nel Parco Giovanni Paolo II e che ha visto la partecipazione di migliaia di persone.

«Siamo partiti davvero benissimo con Pomigliano d’Estate – sottolinea Giovanni Russo, assessore alla Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Pomigliano d’Arco – grazie al bellissimo concerto di Enzo Gragnaniello. Un evento a cui hanno preso parte tantissimi cittadini della nostra città e non solo. Erano in migliaia e per noi è stata una grande soddisfazione».

«Ancora una volta proponiamo alla Città di Pomigliano e a tutti quelli che verranno qui durante l’estate – dichiara il Sindaco Lello Russo - un calendario estivo ricco di eventi, a riprova di una comunità che si propone a livello locale e regionale con dinamismo e spirito di iniziativa. Un lavoro sinergico che parte da lontano tra amministrazione, associazioni e fondazioni del territorio, che ci consente oggi di mettere in campo una proposta culturale con al centro le famiglie e cercando di cogliere tutte le esigenze di una comunità eterogena qual è la nostra».