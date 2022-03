Teatro San Carlo, torna in scena Pretty Yende con un recital di belcanto

Pretty Yende, soprano di origine sudafricana considerata tra le più grandi voci a livello internazionale, torna al Teatro di San Carlo sabato 12 marzo alle ore 20 dopo il grande successo del concerto dello scorso luglio.

Accompagnata al pianoforte da Michele D’Elia, la Yende eseguirà un programma belcantistico che spazia dalle arie da camera, alle grandi arie operistiche di Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Franz Listz. In locandina anche un brano di Jules Massenet, «Méditation religieuse» da Thäis per pianoforte solo.

APPROFONDIMENTI IL CONCERTO Claudio Baglioni, sold out al Teatro San Carlo in 5 minuti LA SVOLTA San Carlo, il bilancio approvato ​all'unanimità: la... LE CAMPAGNE DEL MATTINO Strumenti musicali rubati, fondi alla scuola Nazareth di Napoli:...

Tra le stelle più brillanti della musica classica a livello internazionale, Pretty Yende si è esibita in tutti i maggiori teatri del mondo, come Royal Opera House, Covent Garden di Londra, Opéra di Parigi, Metropolitan Opera di New York, Teatro alla Scala di Milano, Deutsche Oper di e Staatsoper di Berlino, Bayerische Staatsoper a Monaco, Opernhaus di Zurigo, Gran Teatre del Liceu di Barcellona, Wiener Staatsoper e molti altri.