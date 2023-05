Roberto Vecchioni chiude a Sorrento la rassegna dedicata a Lucio Dalla

Si conclude la seconda edizione de I Colori di Lucio, la rassegna che la Costiera ha dedicato a Lucio Dalla per celebrarne gli 80 anni dalla nascita. Manifestazione nata con lo scopo di esaltare anima e cuore del cantautore bolognese, cittadino onorario di Sorrento: «Anema e Core» come l’ultima canzone napoletana cantata da Dalla a Sanremo nel 2012 e musicata dal sorrentino Salve D’Esposito. Al centro della scena le passioni dell’artista, ognuna rappresentata da un colore: il giallo per l’arte, il rosa per la letteratura, il blu per il cinema e il teatro, l’azzurro per l’ambiente e il mare, il verde per lo sport, l’arancione per la solidarietà e, ovviamente, il rosso per la musica. Il risultato è stato un fitto calendario di appuntamenti, con la partecipazione di numerose eccellenze locali e nazionali del mondo della cultura e dello spettacolo.

A chiudere la rassegna sarà Roberto Vecchioni che con Dalla condivide l’anno di nascita, il 1943. Il cantautore brianzolo, domenica sera, alle ore 20.45, sarà sul palco del teatro Armida di Sorrento con «L’infinito», un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi che lascia spazio ai brani del suo ultimo album nonché ai classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine. Le canzoni sono accompagnate da video e fotografie, che avvolgono il pubblico in una dimensione immaginaria e raffinata.

Roberto Vecchioni, oltre ad essere cantautore, paroliere, scrittore e poeta, è conosciuto per la sua trentennale attività di insegnante di greco, latino, italiano e storia in vari licei classici di Milano e di Brescia. Esperienza che gli vale l’appellativo di «Professore» tra i suoi fan. E come Dalla ama i giovani. Per questo l’ultimo appuntamento della rassegna I Colori di Lucio in programma lunedì al teatro Delle Rose di Piano di Sorrento sarà un incontro tra Vecchioni ed i ragazzi delle scuole superiori del territorio della costiera, un’importante occasione di confronto e di crescita per le giovani generazioni.