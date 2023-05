Lucio Dalla, a Calvizzano murale a due passi dal municipio

Il Comune di Calvizzano omaggia anche Lucio Dalla. E lo fa con un murale realizzato - ad opera dell'artista Yttons - a due passi dal municipio. «È un’opera d’arte il murale dedicato a Lucio Dalla - spiega il sindaco Giacomo Pirozzi - È degno di rappresentare il grande artista che fu.. Un grande uomo. Un grande cantautore, compositore e attore. Lucio Dalla amò Napoli alla follia e noi abbiamo deciso di ricordarlo in questo modo. Ringrazio Antonia Martinelli, in arte Yttons, per averlo realizzato».

Il Comune a nord di Napoli non è nuovo a simili iniziative: lungo i principali corsi della città, infatti, sono state realizzate panchine letterarie con i volti dei grandi della cultura partenopea: Totò, Eduardo, Troisi, Pino Daniele, Sergio Bruni e tanti altri.