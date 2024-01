San Carlo di Napoli, Jonas Kaufmann indisposto: posticipato al 2 marzo il concerto

«Si comunica che, per indisposizione dell'artista Jonas Kaufmann, il concerto previsto in data venerdì 2 febbraio 2024 sarà posticipato a sabato 2 marzo 2024 ore 20.00 con il medesimo programma». Lo comunica il Teatro San Carlo di Napoli in una nota, spiegando che «coloro che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo riceverà via email tutte le istruzioni per procedere con la sostituzione dei biglietti».